Kolas花蓮新書分享會 父親節前夕回憶相處點滴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（左）6日下午在花蓮舉辦「愛是一條線」新書分享會，向讀者分享創作過程，並為書迷簽書。中央社記者張祈攝 111年8月6日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣6日電）民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka今天舉辦新書分享會，書中記錄與父親相處的點滴，她說，今年是第一次爸爸不在的父親節，希望有相同生命歷程的人，透過這本書得到安慰。

Kolas表示，「愛是一條線」是一本她為父親寫的書，回憶父親在世時的相處點滴，分享會上特別唸了「勇氣」篇章，是關於父親過世前1個月，陪著他回台東、花蓮探望老朋友、家人的過程。

Kolas說，今天是父親節前夕，也是第一次沒有爸爸在的父親節，心裡特別五味雜陳，人的死亡是難免，要學會面對它，用不同的方式懷念、紀念，希望透過書寫、分享，讓同樣有相同生命經驗的人能夠得到安慰。

Kolas的叔叔也來到現場支持，場面溫馨感人。Kolas說，家人的支持給她很大的力量，父親完成了自己的旅行，而她的人生旅程還在持續進行，不管走多遠，都會回家。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

會後Kolas接受媒體聯訪指出，這次選舉將是一場「重新定義花蓮」的運動，希望帶領花蓮人拋開舊有觀點看花蓮，才能發現新問題、解決問題，要以未來10年以後的花蓮打算，而不只是贏得這場選舉。

爭取連任的國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚，今天則走訪吉安鄉、花蓮市、新城鄉及壽豐鄉14個部落參加豐年祭，其中特別停留娜荳蘭部落參加晉階禮年齡階層傳續活動，恭喜12歲到19歲部落青年通過考驗，承擔傳承文化的使命。（編輯：郭諭儒）1110806

花蓮縣長徐榛蔚（前右3）6日走訪14個部落，參加豐年祭活動，開心與原民朋友共舞。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 111年8月6日

民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（前左）6日在花蓮舉辦「愛是一條線」新書分享會，時值父親節前夕，她也回憶父親在世時相處點滴，並和現場與會民眾合影留念。中央社記者張祈攝 111年8月6日