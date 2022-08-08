竹市長照服務升級 推長期臥床者原床沐浴

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（中央社記者郭宣彣新竹市8日電）新竹市政府今天表示，市府媒合3家居家長期照護機構，提供長照民眾原床泡澡服務，讓失能身障者和失能長者免移位，就能重拾沐浴美好體驗。

新竹市政府今天發布新聞稿指出，對家有失能身障長期臥床需要照顧的民眾而言，身體清潔是照顧過程中一大挑戰，移動失能者到浴室洗澡，不但耗時費力，也可能伴隨跌倒意外風險。

代理市長陳章賢表示，為幫助失能身障者與失能長者有更舒適的沐浴服務，市府提供到宅沐浴、原床泡澡服務，由護理師、社工、照服員等所組成的專業團隊，到宅協助教導原床泡澡與照護技巧，讓失能者獲得更好照顧服務，幫助每一個需要被照顧的家庭。

陳章賢說，原床沐浴有別以往擦澡清潔效果有限，透過提供全身式沐浴服務，能促進全身血液循環，提升失能者生活品質，有長照服務需求民眾，只要撥打長照專線1966，一通電話就能申請到宅沐浴、原床沐浴。

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衛生局長吳欣席指出，原床泡澡服務依民眾身分福利別不同，每次只需部分負擔約新台幣16元至52元，助長期臥床民眾在沐浴後能舒緩情緒、幫助好眠，帶來身心靈滿足。

衛生局表示，市府與老五老基金會、清安照顧服務勞動合作社、松齡長照關懷協會合作，在原床沐浴利用沐浴床或防水塑膠墊等簡易工具搭建「澡盆」，再以水桶、水管、加壓馬達注入溫水，讓失能民眾不用離床，即可達到促進血液循環、加速新陳代謝、提升免疫力、安穩身心。（編輯：陳仁華）1110808