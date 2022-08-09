新北家防中心與法院合作 助兒少出庭免二度傷害

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（中央社記者黃旭昇新北9日電）新北市家防中心今天表示，新北地院提供「卿庭」服務，社工理解孩子面對父母的爭執內心的憂慮，協助兒少出庭時避免二度傷害。每日平均有17人次的服務量，需求日益增高。

新北市府家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺今天表示，「駐台灣新北地方法院家庭暴力暨性侵害被害人服務處」方案（簡稱卿庭），「卿」為對人的尊稱，希望「卿庭」在法院成為「您的法庭（your place）」，由社工陪同兒少出庭，讓被害人不受二度傷害。

她說，家事及家暴訴訟中，孩子常被迫捲入父母的訴訟，無論意願為何或是否有心理預備，都可能以案件的被害人、告訴人、證人、關係人等身分出庭作證，甚至要在離婚或親權訴訟中，抉擇要跟隨哪一方。

許芝綺說，孩子被父母要求選邊站的要求，或要再陳述自己不愉快的創傷經驗，及擔心親密家人的威脅、恐嚇及期待落差，承受的壓力都不敢直接向父母表達，需獨自承受回應與無法預知後果的恐懼。這些壓力與創傷，有時連成年人都承受不了，何況是兒少。

許芝綺說，「卿庭」的社工在開庭前，會在溫馨與放鬆的空間，透過共玩的過程傾聽孩子的擔憂，並回應他們的疑慮；更運用法庭模型及出庭準備繪本等工具，介紹法庭環境及人員，除讓孩子理解過程、減緩心中的焦慮，也能在安全的環境中，忠實的表達內心的意願。

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許芝綺透過新聞稿表示，「卿庭」辦公地點在新北地院3樓，有需求者可洽詢。服務模式由家防中心、新北地院、勵馨基金會合作，為被害人提供即時的福利服務。已累積服務達5萬8000多人次。近2年COVID-19（2019狀病毒疾病）疫情期間，平均每日仍有17人次的服務量，需求日益增高。

勵馨基金會新北分事務所主任洪雅莉表示，承接「卿庭」服務已17年，實務中發現，理解兒少出庭處境需要練習，因此與家事庭法官交流，透過社工分享陪庭的觀察發現，協助法官以創傷知情的眼光，理解兒少出庭反應及行為背後的創傷與焦慮。（編輯：李錫璋）1110809