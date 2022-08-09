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走進金門中山林 親子同遊深化自然教育

2022/8/9 15:24（8/9 15:36 更新）
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金門國家公園管理處辦理的親子一同走進中山林活動，9日閉幕。活動特色在於要求家長全程出席，讓孩童回到家庭後，仍能延續野趣課堂所學到的習慣與氛圍。（金門國家公園管理處提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年8月9日
金門國家公園管理處辦理的親子一同走進中山林活動，9日閉幕。活動特色在於要求家長全程出席，讓孩童回到家庭後，仍能延續野趣課堂所學到的習慣與氛圍。（金門國家公園管理處提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年8月9日
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（中央社記者黃慧敏金門縣9日電）金門國家公園管理處辦理走進中山林活動，今天閉幕。活動特色在於要求家長全程出席，讓孩童離開野趣課堂後，回到家庭仍能延續所學到的習慣與氛圍，形塑自然教育。

金門國家公園管理處今天發布新聞表示，「金門國家公園x自然野趣-探索大自然系列活動」，6日到今天辦理，邀請自然野趣生態教育工作室黃一峯和吳尊賢進行「夜間大探索」及「發現中山林」各2場次，共有61組6-11歲親子家庭，共200人次參加。

管理處表示，活動設計不同生態主題的室內自然課程及戶外體驗觀察。課堂中，講師將自已拍攝的野外生物數據，以照片、影片、音樂等多樣媒體素材形式，讓學員更加了解大自然。戶外課程則著重自然觀察與五感體驗，深化學員自主學習與分享，並輔以藝術與創意，感知自然之美能力，再將所學得的理念與知識融合美學欣賞豐富日常生活自然體驗。

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金門國家公園管理處發言人黃怡平表示，活動特別之處在於家長必須全程陪同，自然教育不同於一般學科教育，也不止於一門興趣學習，關係到人的成長及生活方式選擇，盼親子回到家庭後，仍能延續所學到的習慣與氛圍，自然教育才能生根。

黃怡平說，中山林擁有豐富多樣的動、植物生態，走進中山林，可讓孩子展開探索與學習、親近自然人文之外，也是重塑親子間，以及人與環境間的親密關係，讓親子出遊不只是放鬆休閒，也能凝聚幸福感。（編輯：郭諭儒）1110809

金門國家公園管理處辦理走進中山林活動，9日閉幕，活動設計不同生態主題的室內自然課程及戶外體驗觀察，並要求家長全程出席，可讓孩子展開探索與學習、親近自然人文之外，也是重塑親子間，以及人與環境間的親密關係。（金門國家公園管理處提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年8月9日
金門國家公園管理處辦理走進中山林活動，9日閉幕，活動設計不同生態主題的室內自然課程及戶外體驗觀察，並要求家長全程出席，可讓孩子展開探索與學習、親近自然人文之外，也是重塑親子間，以及人與環境間的親密關係。（金門國家公園管理處提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年8月9日
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