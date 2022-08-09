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中國暫停對台灣出口天然砂 蘭陽溪增採68萬噸

2022/8/9 17:06（8/9 17:11 更新）
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中國日前宣布暫停對台灣出口天然砂，水利署第一河川局指出，將提早滾動檢討評估蘭陽溪（圖）及和平溪可疏濬區域及數量，並辦理測量、設計及發包等前置作業，以因應明年市場需求，將中國暫停出口砂石影響降到最低。（水利署第一河川局提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年8月9日
中國日前宣布暫停對台灣出口天然砂，水利署第一河川局指出，將提早滾動檢討評估蘭陽溪（圖）及和平溪可疏濬區域及數量，並辦理測量、設計及發包等前置作業，以因應明年市場需求，將中國暫停出口砂石影響降到最低。（水利署第一河川局提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年8月9日
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（中央社記者王朝鈺宜蘭9日電）因應中國大陸3日宣布暫停對台灣出口天然砂，水利署第一河川局原定今年疏濬量102萬噸，預計將增加68萬噸達170萬噸，以供應市場需求。

第一河川局今天發布新聞稿指出，除了辦理常態性疏濬砂石供應市場外，將配合政策需要在辦理中的蘭陽溪疏濬工程立即增加68萬噸疏濬量，並請宜蘭縣府執行蘭陽溪疏濬工程加速疏濬量因應市場需求，以防公共工程延宕。

第一河川局指出，將提早滾動檢討評估蘭陽溪及和平溪可疏濬區域及數量，並辦理測量、設計及發包等前置作業因應明年市場需求，將中國大陸禁止出口砂石影響降到最低。

此外，第一河川局表示，近年來全力辦理疏濬作業後，己大幅降低洪災風險，因辦理疏濬及河道整理作業，近來颱洪期間蘭陽溪已經很少執行搶修險作業，已現成效。（編輯：方沛清）1110809

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