新北市長選戰 藍綠攻防社宅議題

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（中央社記者王鴻國新北9日電）民進黨新北市長參選人林佳龍近來猛打社會住宅議題，藍綠陣營頻過招。林佳龍競辦指市長侯友宜任內社宅規劃歸零；新北市政府反指林佳龍在台中市長任內社宅成績單慘不忍睹。

新北市城鄉局8日發布新聞稿指林佳龍近來批評新北社宅，對其台中市長任內「規劃萬戶」的社宅政績沾沾自喜，但根據由台中市政府設立的「台中市共好社會住宅」網站資料交叉比對顯示，林佳龍4年任內繳出的社宅成績單卻是慘不忍睹，僅2處完工、共401戶。

林佳龍競選辦公室發言人李坤城當天發稿表示，過去林佳龍在台中市長4年任內規畫、動工的社會住宅共有6701戶，目前已興建完成6處共1411戶，不知新北市府所講的401戶數字從何而來？

李坤城今天表示，新北市多處透過容積獎勵及都更所取回的房舍，原本規劃為社會住宅卻產生變數，市府應該向市民承諾絕不標售，否則就是助長炒房。

新北城鄉局長黃國峰表示，新北從來沒有變賣社宅用地，反倒是林佳龍在台中市長任內，市府曾於106年3月20日賣出前台中市長胡志強任內規劃的北屯區太原段140-1地號的社宅用地，任何人動動手指都能在實價登錄上查到。

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李坤城今天說，新北市府所指完工及興建中共1.1萬戶社宅，幾乎都是中央與前市長朱立倫協助興建，新北市府不反思未來社宅規劃為0戶如何向市民交代。新北社會住宅規劃歸零，足見侯友宜漠視青年居住正義。

李坤城說，林佳龍2014年競選台中市長期間規劃8年興建1萬戶「三好一公道」社會住宅，在4年任期內已超前完成規劃「6701戶」，侯友宜陣營對於市府的社宅建設規劃歸零不僅不思反省，還將過去林佳龍社宅規劃數字移花接木胡亂抹黑，手法拙劣。（編輯：李錫璋）1110809