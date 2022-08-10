直搗王惠美大本營 黃秀芳鹿港早市拜票

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化10日電）民進黨彰化縣長參選人黃秀芳今天前往彰化鹿港鎮博愛路早市拜票；黃秀芳說，小時候就跟母親一起去海邊挖赤嘴蛤，對她來說，市場是從小到大的成長環境，感覺很親切。

民主進步黨彰化縣長參選人黃秀芳在黨籍立委陳秀寳、鹿港鎮長參選人施喻璇等人陪同下，前往位在彰化鹿港鎮博愛路的早市拜票，由於現任縣長王惠美曾任鹿港鎮長，黃秀芳等人前往鹿港鎮早市拜票拔樁意味濃厚。

黃秀芳一行人向市場攤商拜票，懇請在年底縣長及鄉鎮市長選舉投民進黨一票，也有攤商拿到競選文宣，則說黃秀芳本人比文宣上的照片看起來更年輕。

黃秀芳接受媒體聯訪時說，她看到市場攤商販賣赤嘴蛤，想起小時候曾和母親一起到海邊挖赤嘴蛤，市場就是自己從小到大的成長環境，來到市場拜票感覺很親切，她也會記得攤商提醒，如當選縣長要照顧百姓。

陳秀寳接受媒體聯訪指出，前彰化縣長魏明谷在任時提出舊鹿港溪整治、改善外環道路等建設，黃秀芳是線西的女兒，而線西鄉就在鹿港鎮旁邊，黃秀芳如果能當選縣長，相信會延續鹿港建設，讓鹿港更好。

至於彰化縣長王惠美上午則是來到大城鄉西港國小，關心學生暑期營隊活動，不過為拚縣長選舉，王惠美陣營已在中山高彰化交流道等重要路口設立看板，打出「We are going」的競選口號，代表彰化縣的建設已大步前進中。（編輯：謝雅竹）1110810