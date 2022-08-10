花蓮新城鄉與日本浦河町 簽訂友好交流協定
2022/8/10 15:01（8/10 16:45 更新）
花蓮縣新城鄉公所10日透過視訊連線，與日本北海道浦河町簽訂友好交流協定，由新城鄉長何禮臺（右下螢幕中）與浦河町長池田拓（左上螢幕）代表簽約。（新城鄉公所提供）中央社記者張祈傳真 111年8月10日
（中央社記者張祈花蓮縣10日電）花蓮新城鄉公所今天透過視訊與日本北海道浦河町簽訂友好交流協定，兩地同樣都是漁業興盛區域，互相約定待疫情趨緩後，組團交流，促進產業合作發展機會。
駐日代表謝長廷透過視訊參與簽訂儀式，他致詞表示，浦河町內設有愛奴協會，新城鄉則是太魯閣族等原住民族重要據點，盼2地以原住民交流為基礎，透過友好交流協定建立堅實交流管道，拓展台日合作關係。
浦河町長池田拓表示，浦河町位於北海道南部，有日高山脈及太平洋環繞，有200座農場、300頭以上輕種馬；海洋資源以日高昆布最知名，還有鮭魚、花枝及鰈魚。
池田拓指出，這次簽訂友好協定，希望以當地愛奴民族的文化為起點，與新城鄉太魯閣族人等原住民族進行文化、觀光交流。
新城鄉長何禮臺介紹鄉內特色，農作物以花生、蕃薯及酸菜為主，漁業以定置漁網為大宗，有著「曼波魚的故鄉」稱號；石材業以大理石、玉石及玫瑰石加工藝品，著名景點包括七星潭風景區等。
何禮臺說，新城鄉族群多元，農漁業、石藝產業興盛及觀光產業興盛，期望透過友好締結，期待COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後能前往交流，兩地互相交流、學習。
簽訂儀式今天上午進行，外交部東部辦事處長胡琪斌、副參事吳漢溪、新城鄉民代表都到場見證。（編輯：謝雅竹）1110810
花蓮縣新城鄉公所10日透過視訊連線，與日本北海道浦河町簽署友好交流協定，外交部東部辦事處長胡琪斌（前左5）、新城鄉長何禮臺（前左4）等人與會見證。（新城鄉公所提供）中央社記者張祈傳真 111年8月10日
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