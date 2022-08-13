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台電、門諾希望種子計畫 助花蓮學子找到職涯目標

2022/8/13 17:09（8/13 17:16 更新）
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台灣電力公司與花蓮門諾醫院、門諾基金會合作，連續17年辦理希望種子計畫，在暑假期間提供學子工讀機會，12日為今年20名學員舉辦結業式。（門諾醫院提供）中央社記者張祈傳真 111年8月13日
台灣電力公司與花蓮門諾醫院、門諾基金會合作，連續17年辦理希望種子計畫，在暑假期間提供學子工讀機會，12日為今年20名學員舉辦結業式。（門諾醫院提供）中央社記者張祈傳真 111年8月13日
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（中央社記者張祈花蓮縣13日電）台灣電力公司與門諾醫院、門諾基金會合作，連續17年辦理希望種子計畫，每年暑假提供工讀名額，讓學生依所學分配至相關醫療單位，除能賺取工讀，也能尋找職涯目標。

門諾會醫療總執行長張文信指出，20名種子學員每人共27天工讀時間，按專長分配到不同部門，還有32個小時社會服務體驗，讓學生到門諾壽豐分院日照中心、護理之家或獨居長者家中陪伴長者，或協助環境清潔，讓學生們了解弱勢族群需要。

張文信說，感謝台電長期對偏鄉青年學子的支持，據機構統計，17年來共394人次參加種子計畫，目前門諾機構內有6名同仁曾經也是希望種子學員，證明計畫已經開花結果，希望未來能有更多種子學員回到家鄉服務。

就讀中國醫藥大學藥學系二年級的萬劉亭亞分享，這段時間在藥劑科工讀，不同以往的暑假打工，實際走進醫院職場，讓他重拾讀書的信心與目標。

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就讀世新大學財金系的陳耕瀚說，社福週擔任復康巴士服務員體驗，看見司機員頂著豔陽、汗流浹背，仍耐心及溫柔地服務身障者，讓他非常感動，期許自己未來不論從事什麼工作，都要以最大熱誠讓被服務的人感受到溫暖。

台電公眾服務處長袁梅玲表示，看到種子學員們在工讀機會中找到目標，期勉同學未來在任何角落，都要記得用愛發電，照亮人群，將愛散播在有需要的地方。（編輯：方沛清）1110813

張文信
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