睽違24年 台灣省議會記名表決器修復亮燈

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自精省後即未再使用的台灣省議會記名表決器，近日經立法院中南部服務中心部分修復，在睽違24年後再度亮起，再度為立法院民主議政園區增添新的亮點。（立法院中南部服務中心提供）中央社記者蘇木春傳真 111年8月15日

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（中央社記者蘇木春台中15日電）自精省後即未再使用的台灣省議會記名表決器，近日經立法院中南部服務中心部分修復，在睽違24年後再度亮起，重現當年開會狀況，並歡迎民眾前往參觀、回顧過去這段歷史。

立法院中南部服務中心今天發布新聞稿表示，坐落於民主議政園區議事堂的記名表決器，由台灣省議會於1958年設置，距今已有64年的歷史，目前仍保留台灣省議會1998年最後一次會議的原貌。

當時77名台灣省議員仍名列於議事堂的記名表決器上，其中包括現任立法委員陳明文、陳歐珀、陳超明、楊瓊瓔；前台中市長張溫鷹、現任台中市長盧秀燕；現任監察委員葉宜津等，但自1998年精省後記名表決器的燈號即未曾亮起。

為活化古蹟並增加旅客參訪的樂趣，立法院中南部服務中心在立法院副院長蔡其昌的推動下，嘗試採用現代科技，先修復原置於記名表決器上，張溫鷹與宋艾克兩名省議員名牌後方的燈座，並改用LED燈泡以增加亮度，未來導覽人員將可利用手機連接無線網路控制亮燈。

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服務中心說明，1997年國民大會經修憲將省級機關虛級化，精省勢在必行，很多省議員為延續服務，參加年底的縣市長選舉，因此於1997年底舉辦的第11屆省轄市台中市長選舉中，就有張溫鷹與宋艾克兩名省議員同台競選，為回顧過去這段歷史，因此從當時77名省議員中，選擇這兩人做為點燈的代表。

服務中心指出，立法院民主議政園區過去為台灣省議會，自立法院承擔起管理之責後，即積極活化，除受歡迎的民主時刻館、議政博物館外，盼修復記名表決器部分功能，能再度為園區增添新的亮點，吸引更多民眾旅遊，一起認識民主、守護民主。（編輯：謝雅竹）1110815

坐落於立法院民主議政園區的台灣省議會議事堂，目前仍保留台灣省議會1998年最後一次會議的原貌。（立法院中南部服務中心提供）中央社記者蘇木春傳真 111年8月15日