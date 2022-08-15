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高雄工地路塌毀房 藍嗆工務局長下台、綠籲勿放大

2022/8/15 15:44
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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）高市前金區建案工地2度坍塌意外，國民黨高市議員今天在議會質詢砲聲隆隆，並要工務局長楊欽富下台；高市議會民進黨團總召鄭光峰則籲藍營不要選舉到了，就無限放大做文章。

前金區自強一路一處建案工地3月坍塌一次，昨天又2度坍塌，不僅造成道路下陷，還導致周邊7戶民宅傾斜成危樓，必須拆除。

高雄市議會今天上午進行工務部門質詢，多名國民黨議員砲轟此事「人謀不臧」，要楊欽富下台負責。國民黨市議員陳若翠指，此工地2次造成路面下陷坍塌，上次出事後，就爆出此建築工地原始建築設計人，就是楊欽富。

陳若翠說，當時工務局回應楊欽富民國109年9月9日已註銷開業登記，建案設計人及監造人均變更為建築師趙建銘，最後市府只處罰起造人、承造人及監造人新台幣9萬元罰鍰，沒多久又准予復工，質疑工務局失職，楊欽富必須下台。

陳若翠並指出，無辜受害民眾後續如何獲得合理賠償，建商會不會擺爛逃避責任，都是市府不能推拖的責任；國民黨市議員邱于軒也說，建商育瑪建設資本額僅3000萬元，萬一脫產，民眾恐求助無門。

國民黨高雄市長參選人柯志恩下午接受媒體聯訪時說，如果國民黨議員認為楊欽富應該下台，她會全力支持議員；此事工務局長責無旁貸，除要負責，還應交代到底高雄還有哪些工安問題、市府SOP流程是否應該檢討。

對於建案設計人爭議，楊欽富昨天澄清表示，自己在當局長前就已經註銷所有建築師事務所，目前沒有關係；至於災戶賠償，楊欽富上午在議會答詢時說，該案起造人為中國建築經理公司，未來將負擔應有責任。

鄭光峰則表示，工地上次坍塌，再提出復工計畫時，也有經過3大公會審查，核准復工後，也經過公會多次巡查，過程嚴謹，呼籲藍營不要選舉到了，就對認真的局處首長無限放大、挑毛病。

市長陳其邁今天下午接受媒體聯訪表示，已要求副市長林欽榮與3大公會組成專案小組，釐清在施作過程中，包括連續壁、基樁、工程施作工法、工程中應變處理等方面工程問題，由專案小組以專業解決，再來釐清責任。（編輯：陳仁華）1110815

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