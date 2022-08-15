國姓咖啡節20日登場 自帶杯免費嚐精品咖啡

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（中央社記者蕭博陽南投縣15日電）國姓咖啡節去年考量COVID-19防疫停辦，隨著疫情持穩，國姓鄉公所今天宣布咖啡節20日在泰雅渡假村登場，遊客自帶杯子即可免費品嚐超過20家國姓精品咖啡，購物滿額還能抽獎。

咖啡是南投縣國姓鄉重要產業，國姓咖啡節20日在泰雅渡假村熱鬧登場，國姓鄉公所今天辦理宣傳記者會，鄉長丘埔生致詞表示，國姓咖啡節截至2020年已連續舉辦7屆，去年因國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦，今年回歸，期望將優質咖啡推廣至全國。

丘埔生說，活動今年與行政院農業委員會水土保持局南投分局合作，不僅有獨立樂團表演，還有國姓咖啡市集，遊客當天入園免門票，僅收停車費，歡迎自行帶杯子，免費品嚐超過20家國姓精品咖啡，現場消費滿新台幣500元即可參加抽獎，獎品逾1700項。

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水保局南投分局長陳榮俊透過國姓鄉公所新聞稿表示，水保局多年來積極輔導與推展咖啡產業，協助許多精品咖啡品牌成長，更推出台灣首部以咖啡為主題的微電影「第一杯咖啡」，影片廣受好評，更將台灣13家精品咖啡豆上架至日本東京、北海道、沖繩等地咖啡廳。

陳榮俊說，水保局今年首次與國姓鄉公所聯手推動國姓咖啡節，召集糯米橋咖啡工坊、九二咖啡故事館、百勝村咖啡莊園、向陽高山咖啡等，依產業特色推出體驗，如糯米橋咖啡工坊的手沖咖啡、濾掛式咖啡包製作，除促進產業銷售，也積極發展農村旅遊。（編輯：謝雅竹）1110815