盧秀燕與藍營議員合體造勢影片 為年底選戰暖身

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（中央社記者郝雪卿台中17日電）尋求連任的台中市長盧秀燕今天下午可望獲國民黨提名參選，國民黨台中市黨部也公布盧秀燕與黨籍市議員的合照競選影片，明天並將舉辦聯名提名競選造勢活動，為年底選戰暖身。

國民黨台中市黨部主委顏文正表示，根據國民黨的規畫，盧秀燕與新北市長侯友宜將在下午國民黨中常會上，通過黨中央提名競選連任，為國民黨拼上完整的2022勝選拼圖。

顏文正表示，年底選舉台中市黨部提名34名議員參選人，派系整合無礙，早在中央黨部正式提名盧秀燕競選連任前，就與藍營議員合體拍攝宣傳照，並掛上看板，宣傳照出現在台中各個重要路口，顯示國民黨力拚「市長順利連任，議員席次過半」的決心。

台中市黨部發言人涂力旋表示，盧秀燕帶領台中執政3年多，各項市政成績大幅躍進，搶進六都前段班，尤其是幸福感指數，在多個民調中，台中都穩居全台最幸福城市。盧秀燕堅持做對的事、以市民為本，如同母親用雙手呵護家庭，盡心盡力守護台中，讓台中變好，台灣更好。

在盧秀燕正式提名後，顏文正說，國民黨台中市黨部將於18日舉辦「台中好 台灣更好」聯合提名競選記者會，會中盧秀燕將與34名議員參選人大合體，營造大團結氣勢，為年底九合一選戰揭開序幕。（編輯：黃世雅）1110817