採納青少年建議 柯文哲將補足動物園醫療器材

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（中央社記者陳昱婷台北18日電）台北市暑期市政體驗營60名學生今天與市長柯文哲舉行模擬市政會議，有同學建議增加動物園獸醫師的設備預算，提供動物更優質醫療環境，柯文哲當場允諾，請動物園列出需求清單。

台北市政府「嗡嗡嗡市政小蜜蜂—暑期市政體驗營」睽違2年後再度登場，首梯次參與者為60名國小高年級及國中的同學，在參訪完觀傳局、教育局、北水處等局處及市議會後，今天回到市府舉行模擬市政會議。

柯文哲致詞表示，這個體驗營除了希望市民朋友有機會到市府看看，也是一種市政宣傳，讓市民知道市府在做什麼、辛苦的點在哪，因為了解才會產生同理心，同時希望透過第三者的角度理解不足，落實開放政府、全民參與、公開透明的政治理想。

柯文哲說，同學們這兩天去了許多局處機關，應該有很多想法，非常歡迎回饋意見給市府，讓市府變得更好。

有同學建議增加台北市立動物園獸醫師的設備及預算，讓動物若受傷或生病時能有更好的照顧。柯文哲回應，這有一個比較簡單的方法，就是直接去問動物園的獸醫師缺什麼，然後請台北市各大醫學中心把要汰換的醫材拿來。

柯文哲指示幕僚記下這個建議，請動物園列出清單，並承諾將出面跟台大醫院要設備。

柯文哲補充，其實真正的問題應該是動物園開給獸醫師的薪水太低，去外面開業可以賺更多錢，所以獸醫師都是靠愛心留在園內，這不是辦法。

台北市立動物園發言人曹先紹接受中央社記者電訪說，由於需要考量哪些用在人身上的設備可以用在動物上，等接到指令就會請獸醫師評估、提報需要的項目，感謝民眾關心，也希望市府及議會能編列預算支持。（編輯：李亨山）1110818