台中蔬食業者導入客庄特色 產官學推農產新出路

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（中央社記者郝雪卿台中19日電）為傳承客庄地區特色產業，客委會與工研院攜手台中市蔬食餐飲業者運用客庄特色產品，研發秋季新菜；佛光大學也與業者合作推出素食手工醬料，盼為農產品開發新出路。

客委會為協助客庄地區產業數位轉型及升級，委託工研院執行「110-111年369客庄產業輔導數位升級示範計畫」，以建構客庄產業價值鏈與社區產業品牌，並輔以多元通路行銷及模式建立，達到客庄就業及在地創生發展的目的。

其中，客委會與工研院攜手設於台中市的寬心園精緻蔬食料理運用客庄特色產品，將於9月推出客庄秋季新料理「苦茶油燉什香菜」與「醬油叉燒天使麵」，並於今天舉辦新菜發表會，盼透過料理讓更多民眾認識客家特色產業。

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寬心園廚藝總監施建瑋在會中表示，這次選用竹田醬油與內山苦茶油研發新菜，其中竹田醬油以古法手工攪拌釀造，原料是大武山純淨好水及在地友善豆子，醬油叉燒天使麵即使用竹田醬油，而苦茶油燉什香菜是搭配內山苦茶油，可嚐到什蕈菜軟嫩口感及苦茶油風味。

台灣素食人口日益增加，寬心園執行長張志遠說，寬心園與佛光大學合作，繼研發素食手工醬料香菇辣椒醬、香草堅果醬及素XO醬後，8月再推出代表台灣味的麻油薑泥醬與猴菇梅干醬，希望讓民眾享用優質蔬食料理時，也能持續支持台灣在地業者。（編輯：戴光育）1110819