花蓮救命王線上指導 救回誤吞假牙阿嬤一命

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（中央社記者李先鳳花蓮縣21日電）花蓮縣消防局救災救護指揮科小隊長彭康祐，日前線上指導民眾以哈姆立克法及壓胸急救，救回因異物哽塞而心肺功能停止的長者，119人員受到激勵說「小隊長太神了」。

曾獲全台十大傑出救護技術員、又稱「花蓮救命王」的救災救護指揮科小隊長彭康祐，日前接到民眾撥打119求援，表示瑞穗家中70多歲阿嬤突然發生異物哽塞無法呼吸情形。

彭康祐透過電話詢問，發現初期患者仍能站立，因此線上指導民眾，以背後環抱擠壓患者腹部的方式進行哈姆立克法急救。但異物仍然無法排除，患者隨著時間的流逝而缺氧，終於失去意識與呼吸，癱軟倒地。

電話另一端的彭康祐仍不放棄，並改以線上指導壓胸方式，教導民眾進行急救，並囑咐將患者的臉側一邊，不要嘗試用手去挖喉嚨，會異物越挖越深，單純壓胸的救命機會比較高。

果然在進行急救約7分鐘後，報案人表示阿嬤可以發出聲音了，隨即停止壓胸並重新評估，發現阿嬤恢復呼吸，異物已排出，但仍無意識，於是線上指導報案人將阿嬤保持腳抬高、臉側邊的方式等候救護車到達。

救護車到達現場時阿嬤已恢復意識，家屬表示急救過程中阿嬤有「吐出假牙」，案情終於真相大白。

花蓮縣消防局長林文瑞表示，若是家中有長者發生類似狀況，無法發聲求救，也無人可以協助時，可以事先在手機上安裝「119報案APP」，在緊急需求時可以一鍵報案，119派遣人員可以立即獲得位置座標並派出救援。（編輯：陳清芳）1110821