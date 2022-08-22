智慧港灣全球論壇 陳其邁林右昌對談港區蛻變

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（中央社記者曾以寧高雄22日電）智慧港灣全球論壇24日將在高雄展覽館舉辦，以「打造百年智慧港灣」為題，邀請國內外專家學者、基隆和高雄雙港首長，及機關企業代表，交流港灣城市藍色經濟與永續發展願景。

主辦單位高雄市政府經發局今天新聞稿指出，論壇內容豐富，首日由日本大阪市港灣局局長丸山順也（Junya Maruyama）線上參與發表專題演講，分享大阪市政府如何透過老舊港區的活化開發創造契機，以及智慧港口的科技運用和港口脫碳規劃，推動日本5大港之一的大阪港智慧轉型。同時也將搶先曝光港內由廢棄物填土造島而成的夢洲，如何規劃，讓物流、人流和城市觀光都能妥善共存，達到最大效益。

第2天則有「城市高峰對談」，將由高雄市長陳其邁、基隆市長林右昌親自參與，針對高雄亞洲新灣區發展及基隆舉辦「2022城市博覽會」的經驗及港區蛻變進行交流。

同場還將游到台灣港務公司董事長李賢義、亞果遊艇集團董事長侯佑霖和「藍色經濟（Blue Economy）」作者剛特．鮑利（Gunter Pauli）對談，深入探討港口、城市合作機制，以及海洋休閒產業與永續經濟發展策略。

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此外，2022智慧港灣全球論壇還規劃包括智慧港口、海洋科技等重要議題，邀請交通部及海委會等相關部會就「航港產業數位轉型契機與展望」、「5G萬物聯網引領航港前瞻發展」、「台灣海洋能發電近況與展望」和「深層海水－日本深層海水科技與智慧化發展」等主題進行分享討論，透過經驗交流加速高雄邁向智慧港灣。

經發局表示，目前已有約300人報名，僅剩最後2天機會，呼籲對港灣城市發展有興趣的企業及民眾踴躍參與，限額400名額滿即止。（編輯：陳政偉）1110822