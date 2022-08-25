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大鹿林道東線施工管制調整 腳踏車以牽行方式通過

2022/8/25 18:16
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（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）雪霸國家公園管理處辦理大鹿林道東線路面改善工程，原公告9月15日至10月5日暫停腳踏自行車進入，經與施工廠商協調，恢復開放，但遇施工路段，需採牽行方式通過。

大鹿林道東線位於雪霸國家公園觀霧遊憩區內，全長19公里，為通往大霸尖山登山步道路線，全線多處屬地質敏感區域及中高風險崩塌路段，雪霸國家公園管理處考量山林開放後，林道安全及必要物資運補與緊急救難等需求，針對目前較危險或行路功能欠佳路段分年分期進行整治。

雪霸處今天發布訊息指出，今年工程分3階段施工，主要包含下邊坡路基沖刷改善、路面縱坡度及積水改善，以增加路基穩固及林道路面使用安全性。

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雪霸處表示，原公告自9月15日至10月5日暫停腳踏自行車進入，考量施工範圍僅占全線部分路段，經與施工廠商協調後，於施工期間仍開放腳踏自行車通行，但行經施工路段時，請注意安全，並以牽行方式通過。

雪霸處指出，調整後交通管制措施包括，第1階段9月5日至14日，施工期間正常通行；第2階段9月15日至10月5日，自0.3K暫停車輛進入，步行民眾及腳踏自行車仍可正常進出，但腳踏自行車行經施工路段時，請注意安全，並以牽行方式通過；第3階段10月1日至5日，於大鹿林道東線0.1K及0.3K停車場處將進行施工，期間大鹿林道東線不開放車輛進入，步行民眾及腳踏自行車仍可正常進出。（編輯：方沛清）1110825

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