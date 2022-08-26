涉濫用特別費爭議 陳信瑜：請辭底定

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（中央社記者劉建邦台北26日電）台北市勞動局長陳信瑜涉濫用特別費等爭議，事後向市長柯文哲口頭請辭，副市長黃珊珊日前在議會答詢，柯文哲已准辭，28日生效。陳信瑜今天說，近期完成相關手續，請辭底定。

國民黨台北市議員王鴻薇、徐弘庭今天下午在台北市議會定期大會民政部門質詢時說，陳信瑜應是最後一天在議會備詢，黃珊珊先前提到陳信瑜辭職在28日生效，是否覺得是「被請辭」。

陳信瑜答詢，今天是最後一次在北市議會備詢，近期會完成請辭手續，且請辭已底定，該做的工作都有做完，也感謝柯文哲這段時間給她機會服務市民，至於「被請辭」應是溝通聯繫時不夠順暢緣故，且是自願離職。

王鴻薇詢問是否參加黃珊珊在28日舉辦宣布參選台北市長記者會。陳信瑜說，好朋友一定會祝福，不排除參加活動，但當天是女兒生日，還在評估考慮。

柯文哲22日率領市府官員至市議會專案報告，議員追問是否批准陳信瑜辭職，黃珊珊當時說，柯文哲已批准陳信瑜請辭，28日生效。

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柯文哲24日率領市府官員至議會拜會國民黨團並報告預算案，議員王鴻薇當時詢問勞動局長是否將由台北商業大學企業管理系副教授高寶華接任。柯文哲點頭表示，「是」。

陳信瑜遭質疑濫用首長特別費，向丈夫任職公司購買酒品等。台北地檢署7月27日指揮調查局搜索陳信瑜住處等2處並約談到案，檢察官隔天諭令陳信瑜新台幣20萬元交保。陳信瑜7月29日說，已向柯文哲口頭請辭。（編輯：李錫璋）1110826