物價波動、基本工資漲 雲林21所學校午餐調漲

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（中央社記者姜宜菁雲林縣26日電）雲林縣有21所國中小今年要調漲營養午餐費用，雲林縣府教育處說，受物價波動和勞工基本工資調漲，部分學校漲價，縣府未來將推動偏鄉學校中央廚房計畫，照顧學生午餐品質。

雲林縣斗六市鎮南國小校長梁博雍今天告訴中央社記者，學校將近20年未調漲營養午餐，今年食材漲、勞工基本工資調漲等因素，上半年發問卷徵詢家長們的意見，決議將營養午餐費從新台幣600元漲到800元，讓學生吃得更營養。

石榴國小校長蔡正龍說，學校午餐費維持每月600元多年，以每月用餐22天計算，實際能運用的菜金每餐約19元，如今物價波動大，不僅豬肉變薄了，雞肉也只能買三節翅，團膳廠商叫苦連天。

蔡正龍指出，全校有9成8家長認同漲價，僅2%不同意，下學期開始每月收費800元，菜金每餐增至27元，加上採用三章一Q食材每餐所補助的10元、縣府加菜金每餐7.1元，日後每餐達44元，較符合時價水準，弱勢學童則不受影響，由縣府全額補助。

縣內185所公立國中小學中，目前有鎮南國小、元長國小、崙背國中等21所國中小學調漲營養午餐費用，每月營養午餐價格從600漲到7、800元。

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雲林縣府教育處分析此次調漲因素包括物價波動及廚工薪資上漲等，校方內部開會後調查家長意願，經家長會同意，提報縣府核備實施。

雲林縣府指出，為解決偏鄉學校午餐供應問題，縣府配合中央政策推動「中央廚房計畫」，在北辰、麥寮、崙背及文光等9所國中小學新擴建中央廚房，供應鄰近學校午餐，同時組織12組食品聯合採購聯盟團購食材因應。（編輯：謝雅竹）1110826