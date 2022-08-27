高市六龜之心打造慢活山城 獲國家卓越建設金質獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄27日電）為均衡城鄉發展及地方創生，高市府推動「六龜之心再造計畫」，修復池田屋等歷史建築，盼復甦六龜早期採樟文化、打造慢活山城，獲國家卓越建設獎環境文化類金質獎。

高雄市政府都發局今天新聞稿指出，六龜街區在清領時期為原住民與漢人交易的平埔族小聚落，日治時期因南部樟腦資源開發，吸引許多北部客家人遷徙來此從事採樟工作，歷史的演進在六龜留下許多文化、自然資源，卻也因時間久遠，設施與環境需被整理改造，重新賦予新的歷史場域精神。

為復甦採樟文化，打造六龜成為百年慢活山城，高市都發局修復六龜街區內的歷史建築「池田屋」、「洪稇源商號」，及老街街區、荖濃溪右岸假日市集和大貢占山登山步道，並改善周邊景觀、闢建聚落休憩綠地。

六龜區公所接管後，也推出許多活化地方產業的特色節慶活動，並展開招商，期待透過在地文史特色景觀景點塑造，帶動六龜區觀光及整體經濟發展效益。

除活化地方，「六龜之心再造計畫」也在日前榮獲今年「國家卓越建設獎」最佳環境文化類金質獎。

高雄市政府都發局長吳文彥指出，獲獎對六龜地區豐富的自然、文史藉由特色景觀景點塑造串聯展現的內涵是一項肯定，也是六龜在地鄉親的榮耀，都發局亦將持續營造富有地方文化底蘊的生態綠色城鄉風貌。（編輯：謝雅竹）1110827