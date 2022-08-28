南寮漁港海岸及頭前溪高灘地 水環境改善獲肯定

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（中央社記者魯鋼駿新竹市28日電）國立台北大學都市計劃研究所副教授廖桂賢表示，因檢視「全國水環境改善計畫」而赴多地現勘，其中新竹市南寮漁港海岸、頭前溪左岸高灘地讓她很感動，給予肯定。

廖桂賢日前在臉書（Facebook）發文指出，近期為全國水環境改善計畫「金/爛蘋果獎」評選季節，她27日進行現勘，根據過往經驗都不令人期待，但新竹市2處案件卻讓她相當感動。

她表示，首先是南寮漁港南邊的一段海岸，原本被當作垃圾場，有大量太空包、工程棄土等，經過竹市府「環境再生」工程後，垃圾清除，地形重新整理，不僅恢復沙灘海岸應有的緩坡，也利用棄土堆出2個土丘。

廖桂賢說，看似簡單的環境整理工程，卻大幅改善生態環境，顯著提升休閒遊憩功能，不像許多水環境改善計畫，為了休閒遊憩做了一堆硬體設施，反而破壞生態。

她說，另一個案子是頭前溪「左岸生態環境與棲地改善工程」，位於頭前溪左岸的高灘地，不僅沒有做過多硬體設施，還移除不必要的硬鋪面，完全以生態改善為主，包括移除外來種植物及搭建「生物跨橋」，讓動物可以穿越水圳。

廖桂賢指出，左岸改善工程改變高灘地的維護管理模式，過去會定期把大部分的植生清除，現在僅清除步道兩旁1公尺，讓其它植生可以有自然演替的機會，留下更多生物棲地。

對此，新竹市政府今天發新聞稿表示，近年積極改善17公里海岸線整體環境，進行環境再生、港南運河二期等多項生態景觀工程，其中南寮漁港南岸本來與海平面急遽落差2至4公尺，經環境再生工程後，已經改為可親近海岸的親水地形。

竹市府指出，環境再生工程配合原有基地進行地景地貌改造，並用植栽綠美化腹地，提供動植物生活空間、市民休憩綠地，也做為復育與保護台灣西海岸海濱生態的重要據點。

竹市府表示，頭前溪為竹市母親之河，市府秉持「生態優先、景觀營造、低度維護管理」3大原則，積極推動水環境綠美化，頭前溪左岸水環境改善工程獲得國內多項環境獎項。（編輯：戴光育）1110828