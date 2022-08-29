感慨花蓮交通問題 Kolas：優先改善鄉際大眾運輸

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（中央社記者李先鳳花蓮縣29日電）高中以下各級學校明天開學，花蓮火車站出現往返人潮，民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka感慨花蓮交通問題，在臉書發文表示「改善鄉際大眾運輸，是我要優先解決的問題。」

Kolas指出，「不管是回家或來花蓮玩，許多人的共同經驗，來花蓮，都必須租車。我向來主張，花蓮要有堅實的對內交通建設，出站之後，鄉際間的客運接駁、智慧交通、大眾運輸系統非常重要。少開車有兩大好處：環保愛地球且避免長途開車疲倦相對安全。」

她認為交通需求，不是一天兩天，對花蓮的觀光產業發展太重要，但拖太久了。「我還在行政院擔任發言人期間，就由中央核定了一個『花蓮先期轉運站』計畫。這個計畫，原本預計2020年12月31日完工，但花蓮縣政府卻跳票。一直到2022年7月，勉強試營運。近來人數稀少，門可羅雀，班次少，使用率低。」

Kolas表示，這個鄰近火車站的「花蓮先期轉運站」，因為統包商細部設計及材料延誤送審，整合設計及施工履約的執行力欠佳，工程延宕，提出趕工計畫也無法有效改善，比預定完工啟用的時間還晚了1年5個月。

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蘇花改2020年初全線通車，為因應車流量大增及新增3家國道客運路線行駛，花蓮縣政府於花蓮火車站前規畫先期轉運站，原訂完工日期因招標不順等問題一延再延，直到2022年7月1日開始試營運3個月。

先期轉運站站內設置13個月台，提供國道客運、公路客運及市區客運共26條路線進駐，北往宜蘭、台北，南往台東都有行駛班次；因受疫情影響減班，估計每天進、出站各約100至150班次。（編輯：黃世雅）1110829