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居民抗議嘉義布袋蓋變電所 台電允暫緩、9/2說明

2022/8/31 18:13（8/31 18:21 更新）
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台電公司輸變電工程處南區施工處在嘉義縣布袋鎮布鹽段布袋國中附近興建「布袋一次配電變電所」，由於事前未做好溝通，當地居民31日到布袋鎮公所陳情抗議。（民眾提供）中央社記者蔡智明傳真 111年8月31日
台電公司輸變電工程處南區施工處在嘉義縣布袋鎮布鹽段布袋國中附近興建「布袋一次配電變電所」，由於事前未做好溝通，當地居民31日到布袋鎮公所陳情抗議。（民眾提供）中央社記者蔡智明傳真 111年8月31日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣31日電）台電公司在嘉義縣布袋國中附近興建變電所，未做好溝通，今天引起當地民眾聚集施工現場抗議，經民代協調，台電同意暫緩施工，預計9月2日召開說明會與居民溝通。

台電公司輸變電工程處南區施工處在嘉義縣布袋鎮布鹽段布袋國中附近興建「布袋一次配電變電所」，當地居民今天到布袋鎮公所陳情，然後轉往變電所施工現場抗議要求停工。

鄭姓民眾告訴中央社記者，台電興建變電所未召開說明會或公聽會，住在附近的居民都害怕影響健康，他們找台電溝通，卻得不到回應，今天才會到工地抗議。

嘉義縣議員蔡瑋傑、布袋鎮代表會主席邱彬等人到場協調，台電公司同意暫緩施工，平息民眾怒火，9月2日將召開說明會與居民溝通協調。

當地居民說，他們是看到工程車出入，才知道變電所要動工，希望台電做事不要偷偷來，民眾才不會產生恐慌。（編輯：陳仁華）1110831

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