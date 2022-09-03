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淨空法師圓寂荼毗大典 黃偉哲頒贈卓越市民

2022/9/3 12:42（9/3 12:51 更新）
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台南市淨宗學會3日在安平區極樂寺舉行「淨宗一代尊宿 淨空老和尚圓寂荼毗大典」，台南市長黃偉哲（中）到場頒發「卓越市民」，表彰淨空法師的貢獻。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年9月3日
台南市淨宗學會3日在安平區極樂寺舉行「淨宗一代尊宿 淨空老和尚圓寂荼毗大典」，台南市長黃偉哲（中）到場頒發「卓越市民」，表彰淨空法師的貢獻。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年9月3日
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（中央社記者楊思瑞台南3日電）台南市淨宗學會今天在安平區極樂寺舉行「淨宗一代尊宿 淨空老和尚圓寂荼毗大典」，約3000名信眾到場送別，台南市長黃偉哲到場致意並表彰為卓越市民，感念淨空法師貢獻。

黃偉哲致詞表示，與淨空法師結緣在約12年前，淨空法師宣揚佛法不遺餘力，在電視與網路都時常能看到淨空法師身影，啟發無數信眾，12年來無論擔任立法委員或市長，持續秉諄淨空法師教誨，期許自己為百姓謀取福利，為城市進步而努力。

黃偉哲指出，淨空法師的德澤、教化深植人心，希望法師的教化理念永存，讓台灣更美好，更希望全世界消弭戰爭，向大同世界更邁進一步。

台南市政府提供資料指出，淨空法師畢生講經說法，效法釋迦牟尼佛普行教化，並常使用現代傳播科技弘法佈道，於世界多國倡導祭祖、創辦漢學院，使中華文化薪火相傳，並提倡「世界宗教是一家」，長年奔波於世界各地，呼籲宗教團結、宗教回歸教育、宗教互相學習，為多元文化和諧做出示範。

台南市政府指出，上午的荼毗大典約有來自各地的僧俗弟子及護法等3000餘人參加，典禮全程網路直播，讓無法親臨現場的淨宗同修與各界友人同步參與。

台南市淨宗學會指出，上午在極樂寺進行各項儀式後移靈至白河大仙寺火化場荼毗，預計下午將舍利迎回極樂寺安奉。（編輯：張芷瑄）1110903

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