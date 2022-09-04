五峰鄉部分路段暫中斷 竹縣府：搶修中

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（中央社記者郭宣彣新竹縣4日電）颱風軒嵐諾帶來風雨，今天上午五峰鄉竹67線2K、7.5K等路段崩方及零星碎石，交通暫時中斷。竹縣府表示，雙向禁止通行，廠商已進場搶修中。另在尖石鄉新樂村已進行撤村。

新竹縣政府提供新聞資料指出，災害應變中心接獲通報，立即通知五峰鄉公所派員設置警戒，避免人車進入，並請五峰鄉公所通知災害搶修搶通開口合約廠商儘速進場搶通，目前因仍持續降雨，且災害規模較大，尚無法估算通行時間。

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尖石災情部分，石磊道路10.9公里處，有落石暫時無法通行，竹60線那羅處有大樹倒塌，另外，在新樂村1至3鄰強制撤離，村民在橫山分局新樂所協助下，已撤離下山或至其他非警戒區的部落依親。

縣府指出，山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，以維人身安全。縣府持續追蹤處理進度，並將處理情形公布於縣府網站。（編輯：李亨山）1110904