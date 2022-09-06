議員參選人挺果農 捐135箱柚子贈北台中家扶中心

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台中市第4選區（豐原、后里）市議員參選人蔡怡萱（右1）6日前往北台中家扶中心捐贈135箱豐原在地盛產文旦，希望幫助低收入戶過中秋，也力挺柚農。（蔡怡萱提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年9月6日

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（中央社記者趙麗妍台中6日電）中國禁止台灣文旦進口，台中市有市議員參選人挺果農，購買135箱豐原盛產的文旦，捐贈給北台中家扶中心，希望幫助豐原、后里地區低收入戶，也可吃柚子開心過中秋。

中秋節將至，台中市第4選區（豐原、后里）市議員參選人蔡怡萱，今天前往北台中家扶中心捐贈135箱豐原在地盛產文旦，除希望幫助低收入戶過中秋外，也要力挺柚農。

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本身也是農家子弟的蔡怡萱表示，看到中國屢次因政治因素禁止台灣農產品進口，非常痛心，強調「農民不該淪為政治角力下的犧牲者」，身為農家子弟，要替農民發聲，並協助尋找通路，以增加農友收益。

北台中家扶中心主任劉文正表示，不論是捐贈文旦或是民眾購買瑪利亞基金會的月餅，提供家扶扶助的弱勢家庭，都具雙重意義及作用，一個動作可以幫助雙邊的人，非常感謝。（編輯：陳仁華）1110906