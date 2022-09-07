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台南中秋節路邊停車免費 嚴查違停

2022/9/7 11:23
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（中央社記者張榮祥台南7日電）中秋連假即將到來，台南市政府今天宣布，台南市9月10日中秋節當天路邊停車暫停收費1天，但警方仍受理檢舉違停及執行拖吊移置作業。

台南市政府交通局今天發布新聞稿指出，市府方便民眾中秋團圓，提供台南市友善停車服務，9月10日中秋節當天路邊停車（含智慧停車柱格位）暫停收費1天；交通局南門路繳費服務處也暫停服務1天，安平保管場不開放領車。

台南市交通局長王銘德表示，民眾若有停車費繳費需求，可多利用「台南好停APP」線上繳費，APP也有「即時停車地圖」查詢路邊剩餘格位。

不過，委託民營的南瀛綠都心公園地下停車場、東光路地下停車場、榮譽街停車場、大學路（社E2）、（社E1）停車場、海安路地下停車場等49處，因屬出入口管制路外停車場，仍採24小時收費營運。

交通局人員說，若有人假借管理單位名義在非屬前述出入口管制的公有路外停車場收取停車費，涉及竊占、詐欺等罪嫌，交通局將聯合警方加強查緝。

此外，公有停車場內禁止燃放爆竹煙火，警方於假期期間仍受理民眾檢舉違停案件，拖吊車也會配合警方執行拖吊移置作業，希望民眾莫貪圖方便而違停被罰。（編輯：郭諭儒）1110907

王銘德
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