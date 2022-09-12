科博館植物園前雨天路易滑 鋪面紅磚石材改瀝青

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（中央社記者郝雪卿台中12日電）國立自然科學博物館植物園前道路原本是紅磚石材鋪面，藉以提醒路過車輛減速，但因長期磨耗導致雨天行車易打滑，台中市建設局今天表示，將改為瀝青鋪面，預計月底完工。

台中市建設局發布新聞稿指出，北區西屯路1段（博館路─健行路）穿越科博館與植物園間路段，早期採用紅磚石材鋪面設計以提醒車輛減速，由於石材長期磨耗，導致雨天行車易發生打滑風險。

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為兼顧機車族與行人通行安全，台中市建設局長陳大田指出，市府與科博館多次研議及協商，分析易生事故地點後決定進行路面改善，並保留局部紅磚鋪面以提醒用路人減速慢行，工程預計13日進場施工，9月底前完成，未來可望大幅提升機車族及行人用路安全。

建設局表示，西屯路1段上下班時間車流量大，考量施工品質及用路人行車安全，施工路段除設置交通安全措施外，並由義交協助指揮交通；另為降低交通衝擊，施工時將採單向調撥車道管制通行，並視天候情況施工，提醒用路民眾於施工期間提早改道。（編輯：戴光育）1110912