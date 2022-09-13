謝龍介推國中小午餐免費 南市府：優先照顧弱勢

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（中央社記者張榮祥台南13日電）國民黨台南市長參選人謝龍介今天推出全額補助國中小營養午餐的政見，讓年輕人敢生又養得起。台南市政府則表示，弱勢照顧與提高學生學習品質才是教育資源優先投注方向。

謝龍介今天發出新聞稿指出，萬物齊漲，薪水不漲，年輕人敢談戀愛卻不敢結婚，結婚後也不敢生小孩，生小孩更怕養不起。

謝龍介表示，台南市近5年生育率年年下滑，去年不到千分之5.8，六都倒數第一。對比全台有9個縣市全額補助國中小營養午餐，他保證當選市長後，讓台南成為第10個營養午餐免費的城市。

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台南市政府教育局表示，有限教育資源應優先用在弱勢照顧與提高學生學習品質，若台南學生午餐全部免費，預估1年增加新台幣8億元預算，這筆經費如果用在教育建設，相當於整建120間學校跑道、600座兒童遊戲埸、興建1所沙崙K-12雙語中小學或1.2所九份子國中小學。

教育局認為在財政資源有限情況下，應兼顧教學環境及午餐品質，尤其是偏遠地區和弱勢學生的午餐照顧，才是資源優先投注方向。（編輯：張雅淨）1110913