澎湖縣長選戰 葉竹林參選說明會深入村里互動

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無黨籍澎湖縣長參選人葉竹林14日晚起展開下鄉參選說明會，共計有20場次，直接在廟口或社區中心向民眾說明參選理念並傾聽基層聲音，作為未來施政重要參考。中央社 111年9月14日

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（中央社澎湖縣14日電）無黨籍澎湖縣長參選人葉竹林，今晚起展開下鄉參選說明會，直接在廟口或社區中心向民眾說明參選理念與傾聽基層聲音，作為未來施政重要參考。

葉竹林競選總部發布新聞表示，「義無反顧 勇於承擔」參選說明會，從今晚起至10月11日止，除了馬公、望安和七美3鄉市外，包括湖西、白沙和西嶼3鄉，共計有20場次，每晚6時起在村里廟口或活動中心開講，同時直接聆聽基層聲音。

葉竹林表示，他的縣長參選說明會，不像以往參選人蜻蜓點水方式，而是直接深入村里活動中心或是廟口，直接與最基層民眾互動，雖然耗時，但卻是與民眾溝通最好的方法。

以無黨籍身分參選縣長的馬公市長葉竹林，投入選戰以來，除了率先召開記者會、成立競選總部外，也是首名至各村里辦理說明會的參選人。（編輯：謝雅竹）1110914