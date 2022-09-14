更多編輯台推薦新聞：
以色列世界聽障三人制籃球賽 台灣隊表現亮眼寫紀錄
運動

以色列世界聽障三人制籃球賽 台灣隊表現亮眼寫紀錄

繼承之戰艾美獎最佳影集 魷魚遊戲李政宰封視帝成韓國第一人
娛樂

繼承之戰艾美獎最佳影集 魷魚遊戲李政宰封視帝成韓國第一人

韋伯望遠鏡捕捉獵戶座大星雲 揭露恆星誕生細節
科技

韋伯望遠鏡捕捉獵戶座大星雲 揭露恆星誕生細節

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救
生活

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

澎湖縣長選戰 葉竹林參選說明會深入村里互動

2022/9/14 15:52（9/14 16:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
無黨籍澎湖縣長參選人葉竹林14日晚起展開下鄉參選說明會，共計有20場次，直接在廟口或社區中心向民眾說明參選理念並傾聽基層聲音，作為未來施政重要參考。中央社 111年9月14日
無黨籍澎湖縣長參選人葉竹林14日晚起展開下鄉參選說明會，共計有20場次，直接在廟口或社區中心向民眾說明參選理念並傾聽基層聲音，作為未來施政重要參考。中央社 111年9月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣14日電）無黨籍澎湖縣長參選人葉竹林，今晚起展開下鄉參選說明會，直接在廟口或社區中心向民眾說明參選理念與傾聽基層聲音，作為未來施政重要參考。

葉竹林競選總部發布新聞表示，「義無反顧 勇於承擔」參選說明會，從今晚起至10月11日止，除了馬公、望安和七美3鄉市外，包括湖西、白沙和西嶼3鄉，共計有20場次，每晚6時起在村里廟口或活動中心開講，同時直接聆聽基層聲音。

葉竹林表示，他的縣長參選說明會，不像以往參選人蜻蜓點水方式，而是直接深入村里活動中心或是廟口，直接與最基層民眾互動，雖然耗時，但卻是與民眾溝通最好的方法。

以無黨籍身分參選縣長的馬公市長葉竹林，投入選戰以來，除了率先召開記者會、成立競選總部外，也是首名至各村里辦理說明會的參選人。（編輯：謝雅竹）1110914

葉竹林
葉竹林完成澎湖縣長參選人登記 三腳督選情成形 澎湖廢蚵殼議題 葉竹林提政見要讓垃圾變黃金
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族