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國賠委員由市長指派 議員籲侯友宜擔恩恩案責任

2022/9/15 12:40（9/15 13:06 更新）
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民進黨新北市議員廖宜琨15日質詢恩恩案時說，法令規定由市長指派國家賠償處理委員會委員，國賠案爭議應由市長承擔；新北市長侯友宜（2排左3）表示，尊重國賠委員意見，理解家屬心情與感受。中央社記者高華謙攝 111年9月15日
民進黨新北市議員廖宜琨15日質詢恩恩案時說，法令規定由市長指派國家賠償處理委員會委員，國賠案爭議應由市長承擔；新北市長侯友宜（2排左3）表示，尊重國賠委員意見，理解家屬心情與感受。中央社記者高華謙攝 111年9月15日
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（中央社記者高華謙新北15日電）民主進步黨籍新北市議員廖宜琨今天質詢恩恩案時說，法令規定由市長指派國賠委員會委員，國賠案爭議應由市長承擔；新北市長侯友宜說，尊重國賠委員意見，理解家屬心情與感受。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫過世童「恩恩」父親昨天表示，他的律師終於收到新北市政府國家賠償不成立公文，內容輕描淡寫、讓人憤怒，且新北拒提供國賠委員會出席名單，也不邀他參與，無法接受審議結果。

廖宜琨上午在新北市議會質詢侯友宜時表示，是否認為新北市府「0問題」？侯友宜答詢說，尊重國賠委員意見。

廖宜琨說，法令規定由市長指派國賠處理委員會委員，恩恩國賠案從審核到結果出爐，就是由市長指派的委員決定，當國賠案出現爭議，應全由市長承擔。

新北市府法制局長吳宗憲表示，雖由市長指派，但法制局會推薦人選。國賠委員會組成有一定比例，依設置要點處理，市長不會干涉國賠會議。

新北市副市長謝政達說，國賠委員會15名委員長期擔任國賠委員，不因單一事件特別挑選。（編輯：李明宗）1110915

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