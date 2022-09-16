黏鼠板意外捕獲小貓 獸醫祭貓砂麵粉救援

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新北市動保處今年6月接獲報案，有住戶家中黏鼠板捕到2隻小貓，民眾協助小貓分離黏鼠板後就放在溫水中，盼洗去黏膠，不料卻使小貓4肢黏在一起，更難行動、站立。（新北市政府動保處提供）中央社記者高華謙傳真 111年9月16日

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（中央社記者高華謙新北16日電）新北市民眾發現家中黏鼠板意外捕到2隻小貓，立即放到溫水中，卻使小貓四肢黏在一起；獸醫透過貓砂、麵粉除膠，過程費心，小貓終於恢復正常，也順利被領養。

新北市政府動物保護防疫處今年6月接獲報案，有住戶家中黏鼠板捕到2隻小貓，民眾協助小貓分離黏鼠板後就放在溫水中，希望能洗去黏膠，不料反而使小貓四肢黏在一起，更難行動、站立。

外勤人員隨即帶回瑞芳動物之家處理，獸醫王嚴緒表示，除去黏膠要照步驟來，首先以乾淨粗顆料貓砂裹在小貓身上吸附黏膠，讓小貓可以站立行走。

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1週後，以細顆粒麵粉包覆小貓，再次降低黏膠黏性；經2週後，再以電剪剃除黏膠殘存的毛髮。經2個多月悉心照料，小貓已完全恢復正常，且透過侯硐貓公所籌備處媒合，近日也都順利被領養。

動保處表示，目前瑞芳動物之家救到健康狀態良好且個性溫馴的小貓，都由侯硐貓公所籌備處協助推動認養。民眾如果有領養貓的意願，也可以來參訪認養。如果是發現受困的貓狗或野生動物，可立即聯絡動保處24小時電話02-2959-6353，或撥打1999。（編輯：張銘坤）1110916

新北市有民眾發現家中黏鼠板意外黏到2隻小貓，欲救援卻一度適得其反，所幸經獸醫王嚴緒耐心救援去除殘膠，再以電剪剃除黏膠殘存的毛髮，經2個多月照料後，小貓已完全恢復正常並找到新家。（新北市動保處提供）中央社記者高華謙傳真 111年9月16日