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江聰淵提婦幼3安政見 調高生育津貼至1.5萬元

2022/9/20 19:29（9/20 19:46 更新）
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民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵（前排中）20日成立婦女後援會，並發表「安心、安托、安全」婦幼3安政見，盼將宜蘭打造成為安全居住的城市。（江聰淵提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年9月20日
民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵（前排中）20日成立婦女後援會，並發表「安心、安托、安全」婦幼3安政見，盼將宜蘭打造成為安全居住的城市。（江聰淵提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年9月20日
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（中央社記者王朝鈺宜蘭20日電）民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵今天成立婦女後援會，並發表「安心、安托、安全」婦幼3安政見，生育津貼調高至新台幣1萬5000元，托育則增加服務量能，另強化保障婦幼安全。

江聰淵主張，生育津貼由現行1萬2000元調高至1萬5000元，輔以針對弱勢家庭補助到宅做月子的推動，讓生育補助面向擴大。

此外，江聰淵說，將盤點學校或機構閒置空間，增加設置公共托育中心，並鼓勵民間機構籌設，希望結合民間力量，將宜蘭縣的準公共化機構托嬰量能至600名以上，且輔導社區設置幼兒臨托點及服務，並增加公立學校附設幼兒園班級數，讓父母在接送孩童上下學時更便捷。

江聰淵說，他要透過強化人力培訓，彈性規劃保育、托育人員上班時間，讓服務時間得以延長，減緩家長接送壓力，改善當前托育環境，並以「落實城市治安死角清查、增設監視器並提高見警率、推動婦幼友善商家建置、社區守望相助網的強化」等4個方向，強化保障婦幼人身安全。（編輯：李錫璋）1110920

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