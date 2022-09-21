嘉義柑橘嚴重曬傷 農民損失慘重欲哭無淚
2022/9/21 17:18（9/21 17:46 更新）
受到氣候異常影響，近日雷陣雨後立即出大太陽，嘉義縣竹崎鄉大宗作物柑橘嚴重曬傷、損失慘重，21日農政單位前往會勘，農民希望能獲災損補助。（民眾提供）中央社記者蔡智明傳真 111年9月21日
（中央社記者蔡智明嘉義縣21日電）嘉義縣竹崎鄉大宗作物柑橘受到氣候異常影響，嚴重曬傷、損失慘重，民進黨立委陳明文接獲陳情，今天邀農糧署等農政單位會勘，縣府農業處說，將依會勘結果報請農糧署認定是否可補助。
農民反映竹崎鄉柑橘受到氣候異常影響，近日雷陣雨後立即出大太陽，柑橘嚴重曬傷、損失慘重，陳明文今天會同農糧署南區分署長羅正宗、台南區農業改良場、縣政府農業處與竹崎鄉長曾亮哲到義隆村及塘興村柑橘園實地會勘。
果農劉文錦說，他今年75歲，種植柑橘已超過60年，第一次遇到這麼慘的現象，柑橘被太陽嚴重曬傷，損失慘重，欲哭無淚。
塘興村長劉錚謨則說，果實曬傷後水分會流失，原本一顆果樹可以收成約500台斤，恐怕收不到50台斤，多數都曬壞掉了。
竹崎鄉長曾亮哲說，柑橘是竹崎鄉種植面積最大的作物之一，面積約558.9公頃，盼今天實地勘災後，果農能獲災損補助，將損失降到最低。
陳明文表示，要求縣府農業處依據現場災害情況總匯集填表陳報農委會農糧署，並強調，災損率已超過20%。
縣府農業處說，會將會勘結果報請農糧署認定是否符合農業天然災害救助辦法。（編輯：卞金峰）1110921
嘉義縣竹崎鄉大宗作物柑橘受到氣候異常影響，嚴重曬傷、損失慘重，民進黨立委陳明文（前中）21日邀農糧署等農政單位前往會勘，盼實地勘災後，果農能獲災損補助，將損失降到最低。（民眾提供）中央社記者蔡智明傳真 111年9月21日
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