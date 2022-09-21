謝國樑指基捷免負擔是芭樂票 林右昌：不熟悉市政

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基隆市長林右昌（圖）21日出席紅磚屋補強修繕工程開工典禮時受訪表示，國民黨對手謝國樑陣營又去扯捷運，代表謝國樑對整個基隆市政完全不熟悉，若講嚴重點，這樣的認知不適任當基隆市長。中央社記者王朝鈺攝 111年9月21日

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（中央社記者王朝鈺基隆21日電）國民黨基隆市長參選人謝國樑陣營今天發布聲明，提到基隆市長林右昌曾誇口基隆捷運市府不用負擔經費，才是「芭樂票」，對此，林右昌說，這樣的認知是不適任當基隆市長。

謝國樑提出贈送Gogoro政見，遭民進黨批評根本做不到是騙選票，謝國樑競選辦公室上午發布5點聲明，其中提到林右昌過去誇口今年基隆輕軌通車與基隆捷運，基隆不用負擔一塊錢的政見，才是真正的「芭樂票」。

林右昌下午出席紅磚屋補強修繕工程開工典禮，接受媒體聯訪表示，謝國樑陣營又去扯捷運，代表謝國樑對整個基隆市政完全不熟悉，如果要講嚴重點，這樣的認知是不適任當基隆市長。

林右昌說，基隆捷運建設經費新台幣400多億元，現在是有史以來進展最順利，市府這幾年把過去國民黨在基隆市10年增加100億元負債，這也是謝國樑擔任立法委員時期的共業大幅減下來，基隆市減債後，現在完全有能力負擔捷運建設經費，謝國樑提出的「芭樂票」政見，應該向年輕人道歉。

民進黨基隆市長參選人蔡適應說，對於基隆捷運八堵到基隆，各界有許多不同想法他都尊重，捷運計畫本來就會到基隆，現階段分為2階段開發，這是他和林右昌、交通部鐵道局溝通的共識。

蔡適應表示，第1階段先把南港到八堵部分蓋好，10月做環評審查之後還有綜合規劃會按部就班進行，這個進度過去沒有人達到，是在他和林右昌的手上達到這個進度。

蔡適應說，基隆捷運原本規劃興建輕軌，輕軌總經費是80多億元，當時是由中央全額負擔，因為升級成中運量，會有路線變更和沿線土地徵收，所以地方需要部分負擔，謝國樑說支持基隆捷運，但其實可能還搞不清楚相關政策內容。（編輯：李錫璋）1110921