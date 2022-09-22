北埔國中中央廚房擴建落成 導入熟食配送管理

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新竹縣北埔國中中央廚房擴建完成，改善廚房整體環境及汰換修繕、導入熟食配送服務管理系統，22日正式啟用，將供應北埔國中、北埔國小、大坪國小學生的營養午餐，讓3校學子吃得更健康、更聰明。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年9月22日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣22日電）新竹縣北埔國中中央廚房擴建，今天啟用，副縣長陳見賢出席表示，改善廚房環境，導入熟食配送服務管理系統，提升營養午餐品質。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，北埔國中中央廚房擴建完成，今天正式啟用，將供應北埔國中、北埔國小、大坪國小600多名學生的營養午餐。

陳見賢表示，北埔國中營養午餐作業環境擴建後，改善廚房整體環境及汰換修繕、導入熟食配送服務管理系統，讓3所學校的學生吃得更健康、更聰明。

北埔國中校長巫季烈表示，舊有廚房已使用20多年，場地及烹飪器材都很老舊，縣府擴建成中央廚房，工程包含舊有廚房內裝整修，如前處理區、儲藏區、營養師辦公室、配膳區，以及新設廚房擴建包含消毒區、烹煮區、機房，與新設廚藝教室。

北埔國中指出，擴建後的中央廚房明亮潔淨，擺脫以往給人潮濕黏膩的印象，也讓偏鄉和都會區學童，享有相同品質的飲食照顧。

教育局長楊郡慈說，除了北埔國中，縣府也爭取到新樂國小、鳳岡國中的中央廚房改善經費，將提升孩子營養午餐的品質，未來，也將給合課程，打開中央廚房的大門，融入教育環節，帶來新氣象。（編輯：張銘坤）1110922