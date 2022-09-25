布洛灣山月村慶18週年 分享生命印記文面傳承

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（中央社記者李先鳳花蓮縣25日電）以「幸福發呆」為訴求的太魯閣文化旅宿─布洛灣山月村，今天舉辦18週年慶活動，特別以「文面傳承2.0」為主題，邀請泛泰雅族文面族人分享生命印記的心情，希望傳承文化。

台灣文面耆老相繼過世，最後一名台灣原住民文面登錄保存者林智妹（Ipay Wilang），今年6月18日病逝花蓮家中；然而為傳承文化，年輕一代族人陸續有人文面。

山月村長鄭明岡說，目前獲得資訊是有泰雅族6人、太魯閣族5人、賽德克族2人文面，且其中有2人是女子，1人還文在額頭、臉頰上，在現代社會中這是多麼難得、振奮人心的事。

鄭明岡表示，山月村所處的布洛灣原本就是文面族人居住的地方，山月村在這裡一直受到祖靈的庇佑，因此特別選在山月村屆滿18週年的今天，舉辦「文面傳承2.0」的活動，沒想到此消息傳出後，有來自新北烏來、桃園復興、南投、苗栗等處的年輕、中壯有文面的族人參與。

鄭明岡說，為什麼叫「文面傳承2.0」，因為11年前的10月初，當時做了一個創舉，邀集了6名散居北台灣各部落中碩果僅存的文面耆老與6名中壯文面族人，舉辦溫馨且具有時代傳承意義的活動，如今感慨耆老都已凋零。

並非任何族人想要就可以去文面，文面是需要條件與資格的，包含品德操守、是否達成文面條件的考驗、有否獲得老人家的認同等，最後還須得到祖靈的同意，最重要的是文面之後，要謹遵祖靈（Gaya）誡律，是一件非常不容易的事情。

來自南投的62歲泰雅族人撒韻說，將圖騰文在額頭上，是自我認同的印記，很高興看到年輕人願意傳承自己的文化，希望大家不要忘本。

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出席活動的太魯閣國家公園管理處長楊金臻致詞表示，之前曾在雪霸國家公園服務20年，對於泰雅族狩獵、編織、吟唱文化都有研究、出版品；今天了解文面的神聖意義，十分感動。

在泰雅族、太魯閣族、賽德克族等傳統社會中，男生曾獵首、女生會織布，就可獲得文面資格，才能論及婚嫁。男生在前額及下巴，女生在前額及臉頰，象徵能肩負成家、保護部落，死後得以進入祖靈界。（編輯：陳清芳）1110925