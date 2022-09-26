民進黨宜蘭黨部成立反賄反貪中心 反對家族干政

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（中央社記者王朝鈺宜蘭26日電）民進黨宜蘭縣黨部今天成立反賄選反貪腐中心，參選人除簽署反賄選切結書外，也堅持「反對家族干政，廉能宜蘭縣政」，會中並由參選人扮演包青天，籲請民眾杜絕黑金、反對貪腐。

民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵說，反賄選是所有政治人物的本分，也是所有公民的社會責任，但若嚴守本紀卻遭對手用不公平手段選舉，實在令人非常遺憾，所以縣黨部成立反賄選中心，提供鄉親回報賄選情事，地檢署會加以調查，希望在大家守護下，讓選舉維持公平性，給宜蘭乾淨的選風。

民進黨宜蘭縣黨部主委陳俊宇說，年初開始，因為宜蘭縣長林姿妙的貪污弊案、羅東鎮長吳秋齡的賄選疑雲，讓宜蘭縣蒙上陰影，顯現宜蘭縣選風需要改變，黨部今天開始成立反賄選反貪腐中心，並請6名參選人扮演包公，盼能延續包青天氣勢，嚴加查察行賄。

立法委員陳歐珀則提出5點具體作法，其中包含重賞之下必有勇夫，將聘請徵信社查察可靠情資，提供地檢署後續蒐證，若情資經過地檢署起訴，縣黨部反賄選反貪腐中心就會發新台幣20萬元的獎金。

國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙競選辦公室發言人黃琤婷說，包青天是司法之神，定不會讓司法為政治所用，反倒有些人整天顛倒是非，非往別人身上潑髒水，才是天理難容，而拜青天大老爺，江聰淵是要為他的「盜採砂石」求平反，還是要為他「賤賣市地」求心安。（編輯：李錫璋）1110926