大鹿林道東線改善遇颱風攪局 工程持續至11月4日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

雪霸國家公園管理處27日表示，大鹿林道東線路面改善工程因日前颱風影響多處坍方，導致進場時間延後，施工期程目前調整為3階段施工，預計持續至11月4日。（雪霸國家公園管理處提供）中央社記者管瑞平傳真 111年9月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）雪霸國家公園管理處辦理大鹿林道東線路面改善工程，原公告施工至10月5日，因受日前颱風軒嵐諾影響多處坍方，施工期程調整至11月4日，呼籲民眾配合交通管制。

大鹿林道東線位於雪霸國家公園觀霧遊憩區內，為通往大霸尖山登山步道路線，全長19公里，全線多處屬地質敏感區域及中高風險崩塌路段，雪管處考量山林開放後，林道安全及必要物資運補與緊急救難等需求，針對大鹿林道東線較危險或行路功能欠佳路段進行整治。

雪霸國家公園管理處今天發布新聞稿指出，今年度工程主要包含下邊坡路基沖刷改善、路面縱坡調整及積水改善，以增加路基穩固及林道路面使用安全性，相關工程原公告自9月5日至10月5日進行施工，因受日前颱風軒嵐諾影響，大鹿林道東線多處坍方，導致延後進場時間。

雪管處表示，坍方路段現已搶修完畢，恢復通行，但因颱風造成崩塌及沖蝕較為嚴重範圍，經評估及規劃後，將一併進行整治，改善工程配合調整分3階段施工。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

雪管處說，施工處涵蓋大鹿林道東線14處路段，第1階段9月26日至10月10日，施工期間正常通行；第2階段10月11日至10月28日，自0.3K暫停車輛進入，步行民眾及腳踏自行車仍可正常進出。

第3階段自10月29日至11月4日，於大鹿林道東線0.1K及0.3K停車場處將進行施工，期間大鹿林道東線全線不開放車輛進入，步行民眾及腳踏自行車可正常進出，騎自行車遊客行經施工路段時，請以牽行方式通過，並注意安全。（編輯：方沛清）1110927