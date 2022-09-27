高雄9月至少8起停電 市府：嚴正要求台電正視問題

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（中央社記者曾以寧高雄27日電）國民黨高雄市長參選人柯志恩今天指出，高雄9月發生至少8起停電，籲市府督促台電改善。高市府回應已嚴正要求台電正視問題；台電表示近4年已投65億改善高雄配電系統。

對此高雄市政府經發局回應，針對近來高雄部分區域發生停電事故，皆在第一時間即要求台電儘速復電，並嚴正要求台電正視問題，持續要求加強落實設備汰換及預防性措施，降低停電事故發生，也與台電高雄區營業處、鳳山區處及高屏供電區處密切合作，確保供電充足與穩定。

高市府表示，已請經濟部加強督促台電公司於高雄市的配電系統維護及穩定供電，持續推動配電線路設備廣泛汰換、饋線全面自動化、裸露設備改善及防災需求線路地下化，及儲能設置、智慧電表加速佈建等全面性工程，強韌配電系統；市府將隨時與台電溝通，掌握強化電網韌性及設備更新狀況。

台電今天也透過新聞稿指出，今年1至9月高雄地區配電事故有894件，相較民國106年同期1894件減少逾5成。台電將持續加強區域線路巡檢、汰換老舊設備，減少停電事故。

台電說明，零星區域停電事故多屬配電系統停電；統計每年1至9月期間，106年至111年約有5成事故屬於鳥獸、樹木碰觸或雷害等外力影響，已採加裝驅鳥器、防鼠網、修剪樹木及封填孔洞等措施，盡力降低外物影響配電設備風險。

台電表示，自107年啟動配電系統強韌計畫，更新汰換老舊線路設備、辦理裸露設備被覆化，並建置饋線自動化及開發故障指示器等科技設備；至今高雄地區配電系統改善投資金額達新台幣65億元，已汰換1萬9015具變壓器、322公里架空被覆線及101公里高壓電纜，降低老舊設備致事故停電風險。

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柯志恩今天新聞稿表示，統計9月份高雄至少8起停電事故，影響包括鼓山、前鎮、三民、前金、鳳山、楠梓等區商家、住宅近1萬8000用戶，酷暑中頻繁停電令市民苦不堪言、做生意的店家也不勝其擾。

柯志恩質疑，為百姓供電穩定是台電本業，高雄卻不斷發生停電，是否反映台電供輸電設備老舊待更新、維護保養能量充足與否等問題？喊話高雄市政府拿出魄力要求台電進行改善，還給民眾正常用電、不用點蠟燭的日常。（編輯：黃世雅）1110927