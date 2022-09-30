高市教甄遭疑「護航」 教育局：未有可疑情況

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時代力量高雄市議員林于凱（左）與高雄市教師職業工會30日上午在高雄市議會舉行記者會，指高雄市111學年高中職教師甄試，某類科「榜首」為某高職代理教師，但校長、學務主任、校長秘書竟分別擔任教甄相關委員及試教評審，質疑是「一條龍護航」。中央社記者蔡孟妤攝 111年9月30日

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（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）時力高市議員林于凱今天指出，高市「111學年高中職教師甄試」疑有護航情形，某高職代理教師的教甄委員是同校師長。但教育局表示，各階段委員不只1人，經檢視未有可疑情況。

林于凱與高雄市教師職業工會今天上午在高雄市議會召開記者會，指高雄市111學年高中職教師甄試，某類科「榜首」為某高職代理教師，但校長、學務主任、校長秘書竟分別擔任教甄相關委員及試教評審，質疑是「一條龍護航」。

高雄市教師會理事長于居正說，1名教甄考生竟能獲得高達3名原校同事擔任重要試務工作，教育局接獲投訴後，卻仍聽任試務委員會自行解釋，態度消極，認為教育局應組公正調查小組，針對此案徹查，以杜絕外界疑慮。

林于凱指出，目前「公立高級中等以下學校教師甄選作業要點」中僅規範在實習輔導中，曾有師生、同學關係者才需進行迴避，但職務有從屬關係者不需迴避，顯然不符社會客觀評斷，也因此容易啟人疑竇。

林于凱建議，未來要點中，除了試務人員與考生有親屬、師生、同學關係時要迴避，也應加入「同事」。教育局並應確保當甄試發生需要迴避情況時，試教評審、口試委員人數仍足以進行甄試，另相關爭議調查應讓教師工會參與。

教育局高中職教育科專員蔡宗明對中央社記者表示，接到質疑後，除詢問承辦學校，也調閱相關卷宗，並未發現打分有極端高低分落差等可疑情況。

蔡宗明強調，筆試、試教等不同甄試階段，都有來自不同校的多名委員一起評分，不會掌握在單一校、單一委員手中。但教育局會向中央建議修改要點，要求同事關係迴避，甄試也會朝向將3名委員增為5名，以因應需迴避情況。

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對此，教育局也發布新聞稿表示，教師甄選各階段考評，以不重複遴聘同一委員為原則，試教委員與口試評審委員分數若高於90分或低於70分，皆須敘明理由。

教育局表示，經檢核確認，外界所疑義考科，筆試、試教及口試委員均為不同人，且未有集中同一學校擔任委員情形，對於增聘委員及增列迴避對象，將函文建議教育部廣納各地方政府實務辦理情形評估修正。（編輯：郭諭儒）1110930