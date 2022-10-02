更多編輯台推薦新聞：
特斯拉展現AI技術 人型機器人Optimus初亮相
科技

特斯拉展現AI技術 人型機器人Optimus初亮相

2022白晝之夜士林登場 4大展區亮點、交通攻略一次看
文化

2022白晝之夜士林登場 4大展區亮點、交通攻略一次看

書摘／庫存就是損失、不用的東西直接丟 斷捨離會計學
文化

書摘／庫存就是損失、不用的東西直接丟 斷捨離會計學

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
白晝之夜士林湧人潮 有趣或動線糟民眾看法兩極
首頁 / 地方
2022九合一選舉
新聞專題
2022九合一選舉2/300
首頁 / 地方

林佳龍：造勢場地被封殺 盼侯友宜高抬貴手

2022/10/2 19:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛、葉素萍、王鴻國台北2日電）百工百業挺林佳龍後援會成立大會今天在新北市土城區露天的廣場舉行。民進黨新北市長參選人林佳龍說，現在想租借大型場地都被封殺，選前之夜也找不到場地，盼新北市長侯友宜高抬貴手。

對此，新北市政府副發言人張劭斌回應說，「又來了，又開始亂放選舉語言、混淆視聽，所有場館一切都按照規則辦理，歡迎各單位按照規定申請。」

百工百業挺林佳龍後援會今天在新北市土城假日藝術廣場舉行成立大會，包含總統蔡英文、行政院副院長沈榮津、桃園市長鄭文燦、民進黨台北市長參選人陳時中、民進黨秘書長林錫耀皆到場力挺。

林錫耀致詞時說，本來盼借室內場地，別讓大家辛苦曬太陽、搖扇子，但從10月起，在新北市就借不到室內場地。

他說，侯友宜當然希望涼涼地選，讓對手借不到場地，也不辯論，最後大家隨便投一投，侯友宜順利連任，這對侯友宜最有利，但他相信大家不願這樣。

林佳龍活動後與陳時中一起媒體聯訪時指出，目前想租借新北市大型場地都被封殺，相信市議員參選人的感受最明顯，幾個月前各種場地都被奇怪的小型活動訂滿。

林佳龍表示，現在連選前之夜、黃金週造勢活動都找不到場地，希望侯友宜能高抬貴手，讓他們有場地造勢。

陳時中補充說，好的造勢場地有冷氣、通風且進出方便是對市民的友善，而非友善候選人，地方政府對於場地租借應有清楚規定，避免為難基層公務員。

另外，今天是陳時中首度跨區輔選，他表示，雙北是雙箭頭，他與林佳龍「牽一起」，未來會安排更多類似行程；林佳龍則說，他與陳時中雙邊有溝通小組，過2天也會公布首個共同政見。（編輯：林克倫）1111002

林佳龍
陳建仁站台 盼林佳龍、陳時中當選讓雙北共好 林佳龍選辦：六星產業計畫 掌握新北海空港優勢
侯友宜
蔣萬安、侯友宜新北合體 暢談雙北共好願景 侯友宜提2014只贏2萬票 朱立倫：以此為戒
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
韓國瑜可能復出站台 張善政：有人支持都會爭取