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逾萬元觀賞鴿迷航飛入民宅 靠電話腳環找到飼主

2022/10/3 16:55
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（中央社記者王鴻國新北3日電）新北市動保處日前接獲安坑地區鄺姓民眾通報，住家陽台拾獲頗似鴿子的鳥類，希望協助收容安置。動保處透過電話腳環尋獲失主，得知牠是市價新台幣逾萬元的觀賞鴿「大天使」。

新北市政府動物保護防疫處今天發布新聞稿指出，民眾通報住家陽台拾獲1隻黑色翅膀、身體咖啡色頗似鴿子的鳥類，希望協助收容安置，並尋找失主。動保處依據鳥隻腳環的電話聯絡到家住台南安定區陳姓飼主。

陳姓飼主表示，這隻外型酷似鴿子的鳥類為國際知名的觀賞鴿「大天使」，英文名為Gimpel，他約在6到8年前從美國引進到台灣，1年前轉贈住在新店張姓友人，日前因不小心讓牠從鳥籠飛出，迷途好幾天無法返家，還好靠電話腳環讓「大天使」失而復返。

徐姓養鴿達人指出，目前台灣飼養「大天使」鴿戶屈指可數，此種鴿子屬非競賽類型，主要當作觀賞鴿。從國外進口包含關稅、檢疫等，1隻市價超過台幣1萬元，國內數量不多。

他表示，觀賞鴿體能不如賽鴿可放飛數百里歸巢，牠們記憶力及高度定位能力不佳，離家10幾公里就會迷途丟失。觀賞鴿基本上不喜歡飛行，只要不強迫起飛，不讓牠受到驚嚇是不會離巢，但以開放式飼養容易丟失，飼主一定要注意替愛鴿標示身分證明。

動保處指出，為防止家中鳥禽走失，建議民眾應為寵物鳥加套電話腳環或至動物醫院注入微晶片（適合100公克以上鳥禽）可協助辨識身分，物歸原主。

攜帶寵物鳥出門，動保處表示，一定置入提籠，以免受驚嚇竄飛。寵物鳥大都無法在野外生存，拾獲迷途、受傷寵物鳥禽可撥打救援專線02-25956353，將有專人協助處理。（編輯：戴光育）1111003

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