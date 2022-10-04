更多編輯台推薦新聞：
村上宗隆56轟出爐 改寫王貞治高懸58年日職本土紀錄
運動

村上宗隆56轟出爐 改寫王貞治高懸58年日職本土紀錄

確診者出現焦慮長新冠 陽明交大北市聯醫找到關鍵基因
生活

確診者出現焦慮長新冠 陽明交大北市聯醫找到關鍵基因

影片／名模貝拉哈蒂德巴黎時裝週上空走秀 設計團隊現場噴出白洋裝
國際

影片／名模貝拉哈蒂德巴黎時裝週上空走秀 設計團隊現場噴出白洋裝

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
看懂美國再祭技術出口管制影響 重擊中國AI與超級電腦發展
首頁 / 地方

搶攻疫後觀光 霧峰農會推客製化餐酒會

2022/10/4 12:38（10/4 13:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
搶攻疫情後觀光市場，台中市霧峰區農會推出客製化餐酒會，可品嚐在地美食以及酒莊經典酒品。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年10月4日
搶攻疫情後觀光市場，台中市霧峰區農會推出客製化餐酒會，可品嚐在地美食以及酒莊經典酒品。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年10月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中4日電）搶攻疫情後觀光，台中市霧峰區農會挑選酒莊內7款經典酒品，搭配9道議蘆薈館料理，推出餐酒會，其中，燒酎還「入圍」今年金馬獎貴賓禮，搭配農業產業、人文景觀，發展地方深度旅遊。

台灣自10月13日起解封國境。疫後觀光農業休閒旅遊受歡迎，參山國家風景區管理處推動中彰觀光圈聯盟產業合作，與行政院農委會水土保持局台中分局、霧峰區農會合作，推出在地旅遊行程。

霧峰區農會將議蘆會館的台式料理與霧峰各式酒品結合，在霧峰民生故事館旁推出獨步全台的客製化餐酒會，民眾可在溫馨浪漫的燈光與草地上，品酩在地好酒。其中，燒酎更「入圍」今年金馬獎，「初霧X金馬」紀念燒酎，被選為今年金馬獎貴賓禮盒。

霧峰農會總幹事黃景建今天受訪表示，食材多選自霧峰在地及台中各農漁會，用簡單、健康的理念，以不過度調味且較為自然養生的蒸煮方式烹飪，並以山、海、屯的概念對應豬肉、魚肉及霧峰香米的食材組合，相互襯托出多層次滋味。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

霧峰坐擁豐富的觀光資源，在地物產豐饒，農村景觀、生態、生活與清酒文化獨特。參山處長曹忠猷表示，參山處去年推出「迴遊．阿罩霧」觀光巡迴巴士，成功串連整合霧峰周邊地區觀光產業發展，並結合水保局輔導社區共同推廣在地農遊。

他說，未來也持續透過中彰區域觀光聯盟，攜手旅遊業者共同推動霧峰農業旅遊，讓中彰觀光圈添加更多元觀光魅力。（編輯：黃世雅）1111004

搶攻疫情後觀光市場，台中市霧峰區農會推出客製化餐酒會，民眾可在溫馨浪漫的燈光與草地上，品嘗在地好酒及料理。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年10月4日
搶攻疫情後觀光市場，台中市霧峰區農會推出客製化餐酒會，民眾可在溫馨浪漫的燈光與草地上，品嘗在地好酒及料理。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年10月4日
曹忠猷
慶祝扇形車庫百週年 國王號蒸汽火車頭再現英姿 扇形車庫百週年 蒸汽火車將載遊客追尋當年場景
黃景建
台中霧峰菇類產學館揭牌 帶動休閒旅遊發展
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族