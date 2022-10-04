搶攻疫後觀光 霧峰農會推客製化餐酒會

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（中央社記者趙麗妍台中4日電）搶攻疫情後觀光，台中市霧峰區農會挑選酒莊內7款經典酒品，搭配9道議蘆薈館料理，推出餐酒會，其中，燒酎還「入圍」今年金馬獎貴賓禮，搭配農業產業、人文景觀，發展地方深度旅遊。

台灣自10月13日起解封國境。疫後觀光農業休閒旅遊受歡迎，參山國家風景區管理處推動中彰觀光圈聯盟產業合作，與行政院農委會水土保持局台中分局、霧峰區農會合作，推出在地旅遊行程。

霧峰區農會將議蘆會館的台式料理與霧峰各式酒品結合，在霧峰民生故事館旁推出獨步全台的客製化餐酒會，民眾可在溫馨浪漫的燈光與草地上，品酩在地好酒。其中，燒酎更「入圍」今年金馬獎，「初霧X金馬」紀念燒酎，被選為今年金馬獎貴賓禮盒。

霧峰農會總幹事黃景建今天受訪表示，食材多選自霧峰在地及台中各農漁會，用簡單、健康的理念，以不過度調味且較為自然養生的蒸煮方式烹飪，並以山、海、屯的概念對應豬肉、魚肉及霧峰香米的食材組合，相互襯托出多層次滋味。

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霧峰坐擁豐富的觀光資源，在地物產豐饒，農村景觀、生態、生活與清酒文化獨特。參山處長曹忠猷表示，參山處去年推出「迴遊．阿罩霧」觀光巡迴巴士，成功串連整合霧峰周邊地區觀光產業發展，並結合水保局輔導社區共同推廣在地農遊。

他說，未來也持續透過中彰區域觀光聯盟，攜手旅遊業者共同推動霧峰農業旅遊，讓中彰觀光圈添加更多元觀光魅力。（編輯：黃世雅）1111004