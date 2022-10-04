台中每區設樂齡學習中心 打造銀髮幸福城市

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（中央社記者郝雪卿台中4日電）今天是九九重陽節，台中市長盧秀燕表示，市府力推高齡友善環境，每個行政區都設置樂齡學習中心，希望透過「區區有樂齡」，打造台中成為銀髮族幸福宜居城市。

台中市政府今天召開市政會議，由教育局長楊振昇、社會局長彭懷真、衛生局長曾梓展以「活到老學到老．健康醫療好樂活打造銀髮幸福宜居城」為題專案報告。

據市府統計，台中市今年8月總人口數約280萬人，其中55歲以上長者有81萬人，占全市總人口數29％，顯示高齡社會來臨。

盧秀燕在市政會議中表示，今天是九九重陽節，今年台中市65歲以上長輩已超過41萬名，百歲人瑞約390人；現在的台中市老年人口，比民國107年她上任時增加逾7萬人，百歲人瑞也多了百人，今年自9月15日起，各區公所發放重陽敬老禮金，祝福所有長者健康、快樂。

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盧秀燕指出，市府力推高齡友善環境，在全市29個行政區皆設置樂齡學習中心，樂齡學習中心是一處充實自我、拓展人際關係的好地方，鼓勵長者忘記年齡、快樂學習，希望透過「區區有樂齡」，打造台中成為銀髮族的幸福宜居城市。

盧秀燕說，她上任市長隔年即恢復老人健保補助，減輕長輩家庭負擔，近8成長輩受惠；另市府為促進長輩健康老化，預防及延緩長輩退化、失能、失智，持續增設社區照顧關懷據點、長青學苑等，鼓勵長輩外出從事社會參與，促進健康，所有長者都是台中的寶，市府會持續推動社福政策照顧台中老寶貝。（編輯：郭諭儒）1111004