花蓮新城鄉幸福巴士啟動 試營運期間免費搭乘

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花蓮新城鄉獲交通部補助開辦幸福巴士，5日正式啟用，共計有2輛幸福巴士，將從新城鄉公所出發，分南、北路線，終點為國軍花蓮總醫院，試營運期間車資將由公所全額補助。中央社記者張祈攝 111年10月5日

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（中央社記者張祈花蓮縣5日電）花蓮新城鄉獲交通部補助開辦幸福巴士，今天正式啟用，2輛9人座幸福巴士投入鄉內民眾上學、就醫等交通需求，試營運期間免車資。

新城鄉公所今天舉行幸福巴士啟用儀式，鄉長何禮臺致詞表示，新城南北長約20公里、東西5公里，因公共運輸涵蓋率不足民眾使用，希望透過幸福巴士提供民眾就醫、前往關懷據點、參加鄉內公共活動等接駁服務。

何禮臺說，去年委託東華大學東部區域運輸發展研究中心協助撰寫申請書送公路總局審查，今年1月獲新東陽機構捐贈1輛9人座巴士，加上公所自籌1輛，共有2輛幸福巴士，從新城鄉公所出發，分南、北路線，終點為國軍花蓮總醫院。

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何禮臺說，幸福巴士週一至週五發車，採固定路線、固定路線預約發車、全鄉彈性預約等3種方式，試營運期間車資由公所補助，未來收費為單次全票新台幣30元、優待票15元。

台北區監理所花蓮監理站統計，花蓮推動幸福巴士鄉鎮包括秀林鄉、新城鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、瑞穗鄉、豐濱鄉、卓溪鄉及富里鄉共8鄉鎮，萬榮鄉為「噗噗共乘」預約平台；吉安、光復鄉今年送案申請，花蓮市及玉里鎮目前仍在評估中。（編輯：郭諭儒）1111005