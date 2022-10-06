澄清湖區公保地解編 捷運小港林園線沿線都計變更

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高雄市都發局6日表示，「澄清湖特定區計畫（公共設施用地專案通盤檢討）」案，共解編不需用的公保地約8.6公頃，其中有4處公保地透過市地重劃解編，未來將透過公辦市地重劃新闢公園綠地及道路等公共設施約2.15公頃。（高雄市都發局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年10月6日

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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）高雄市都發局今天表示，林園海岸線環境改善及澄清湖特定區公保地解編專案，內政部都委會已審議通過；另市府也將啟動捷運小港林園線沿線土地都市計畫專案通盤檢討，明天起公開展覽。

高雄市政府都發局今天發布新聞稿表示，林園海岸線環境改善工程及澄清湖特定區公保地解編專案通盤檢討，近日已由內政部都委會審議通過，可營造林園海岸安全及優質環境，及解編8.6公頃公共設施保留地，促使土地有效運用，帶動周邊發展。

都發局表示，高雄市水利局代辦「高雄市林園區港嘴、西溪及東西汕海堤整體環境營造工程」，此次審議通過的是第三階段的港嘴海堤段，為林園人工濕地北側至港埔排水範圍，長度約480公尺，變更完成後接續辦理改善工程。

「澄清湖特定區計畫（公共設施用地專案通盤檢討）」案，共解編不需用的公保地約8.6公頃，其中有4處公保地透過市地重劃解編，未來將透過公辦市地重劃新闢公園綠地及道路等公共設施約2.15公頃，以滿足在地民眾生活所需。

此外，配合捷運小港林園線建設，市府同步啟動沿線土地都市計畫專案通盤檢討，檢討草案已經完成，將於7日開始公開展覽，副市長林欽榮將親自率市府相關單位出席13日在林園區幸福公園演藝廳召開的第一場說明會。

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都發局指出，此次都市計畫檢討，是針對捷運小港林園線沿線土地發展進行必要變更，以捷運場站為核心半徑500公尺範圍，作為TOD發展規劃，將171公頃農業區變更為住宅區、商業區、產專區及公共設施用地等。

都發局表示，未來透過區段徵收方式開發，私有地主將領回住商區土地，可新闢超過39公頃公園、綠地；此外，沿線土地二個街廓可有條件申請提升基準容積率，住宅區容積率可由200%提升至300%、商業區由350%提升至490%。（編輯：陳仁華）1111006