嘉縣要求調整海域界線 雲縣府抗議侵犯管轄權

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營建署日前召開國土計畫視訊會議時，嘉義縣府提出要求調整嘉義、雲林、台南的海域界線，擬把外傘頂洲（圖）改納入嘉義縣，雲林縣府8日發布聲明表達抗議。（蔡易餘提供）中央社記者蔡智明傳真 111年10月8日

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（中央社記者蔡智明雲林縣8日電）雲林縣府今天抗議日前營建署召開國土計畫視訊會議時，嘉縣府要求調整嘉義、雲林、台南的海域線，已侵犯雲林縣管轄權，呼籲嘉義縣府尊重「國土計畫法」規定，避免產生誤會。

嘉義縣政府指出，外傘頂洲是台灣沿海最大的沙洲，行政劃分屬雲林縣口湖鄉，但因沙源往南漂移，目前已移至嘉義縣東石鄉外海，東石當地漁民大都認為外傘頂洲應改為嘉義縣管轄，以利地方漁業發展。

雲林縣政府今天發布新聞稿表示，9月30日內政部營建署召開國土計畫視訊會議時，嘉義縣政府與會代表在會議當中，突然要求營建署就嘉義縣毗鄰雲林、台南的海域線作調整。

雲林縣新聞處長羅楚東告訴中央社記者，對於嘉義縣府未事先協商，片面要求修訂海域界線，想把外傘頂洲改納入嘉義縣，已嚴重侵犯雲林縣行政權及漁業權，雲林縣絕不妥協。

另外，依據「國土計畫法」第41條規定，「直轄市、縣（市）主管機關之海域管轄範圍，得由中央主管機關會商有關機關劃定。」此項規定已於108年7月12日訂定發布，也經由各縣市政府依程序公告。

羅楚東強調，嘉義縣府的主張不僅侵犯雲林縣行政管轄權及漁業權，也傷害雲林縣民的感情，基於兩縣長久以來良好互動，呼籲嘉義縣府尊重相關法令規定，避免產生不必要的誤會。

嘉義縣政府經濟發展處回應，9月30日的會議只是提出建議並希望事先與雲縣府協商，昨天營建署已再度開會，並沒有要修正管轄範圍。

嘉縣經發處長江振瑋說，昨天會議中要求與雲林縣繼續協商但未獲明確回應，他強調海域界線重新劃分不是嘉義縣政府可以片面決定，雲林縣政府今天大動作發聲明有點反應過度。（編輯：郭諭儒）1111008