選舉看板出現「軍人」 國民黨控國軍違反行政中立

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國民黨高雄市議員邱于軒（中）11日與無黨籍高雄市議員參選人徐尚賢（左）和民眾黨高雄市議員參選人陳妙真（前右）前往鳳山區的陸軍步兵訓練指揮部門口，抗議國軍行政不中立。（邱于軒提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年10月11日

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（中央社記者蔡孟妤高雄11日電）國民黨高雄市議員邱于軒今天表示，接獲民眾檢舉，疑有現役軍人於營區內發展政治組織，捐款資助台灣基進參選人。被指涉的台灣基進高市議員參選人楊佩樺反批對方霸凌國軍、清算家人。

邱于軒今天與無黨籍高雄市議員參選人徐尚賢和民眾黨高雄市議員參選人陳妙真一同前往位於鳳山區的陸軍步兵訓練指揮部門口，抗議國軍行政不中立。

邱于軒說，近期接獲民眾檢舉，疑似有現役軍人於營區內發展政治組織，捐款資助台灣基進參選人，有人穿軍服與台灣基進參選人合影、懸掛看板，也有現役軍人幫忙舉牌宣揚政治理念，嚴重違反國軍行政中立。

邱于軒呼籲國防部從嚴從速查辦，給社會大眾一個交代，以維國軍形象。徐尚賢也籲國防部全面徹查，台灣基進也要向社會大眾說明清楚。陳妙真說，國家行政機關需守法，不應讓奉公守法的基層，看到長官、教官從事政治活動。

被指涉的楊佩樺則發新聞稿回應表示，邱于軒指控她的丈夫違反行政中立原則，非常荒謬，施壓基層國軍的行為非常惡劣，清算她的家人非常無恥。

楊佩樺說，丈夫因秉持行政中立原則，未參與自己任何競選活動，也不了解以過去紀念照作為競選看板使用一事，此張照片是因當初結婚時2人沒錢拍婚紗，因此在高雄新地標落成時，分別穿護士服與軍服拍攝紀念照。

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楊佩樺說，這張照片別具意義，後來自己決定作為看板照片使用，但丈夫並不知情。軍方接到檢舉後有向丈夫了解情況，認為並非自發行為，因此轉告撤下，丈夫並無違法。

楊佩樺表示，當國軍為大家守在第一線，國民黨不但沒有聲援，現在還把國軍抓出來霸凌，令人無法接受。台灣基進高市議員參選人李雨蓁也澄清，台灣基進沒有給予任何現役軍人職務，也沒有違反任何法律規定。（編輯：黃世雅）1111011